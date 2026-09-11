 Bus y camión chocan en la ruta Interamericana
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Bus y camión chocan en la ruta Interamericana

Los cuerpos de socorro atendieron a varias personas afectadas.

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El accidente en la ruta Interamericana involucró a un bus y un camión., Bomberos Voluntarios
El accidente en la ruta Interamericana involucró a un bus y un camión. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este viernes, 11 de septiembre, en el kilómetro 53.5 de la ruta Interamericana, donde se vieron involucrados los conductores de un bus y de un camión repartidor de bebidas gaseosas.

Los Bomberos Voluntarios de la 21ª Compañía coordinaron el envío de ambulancias hacia el lugar del percance para brindar atención a las personas afectadas.

Los socorristas evaluaron a varias personas en el lugar y les brindaron asistencia prehospitalaria, ya que ninguna de ellas aceptó ser trasladada a un centro asistencial.

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