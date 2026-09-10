Accidente de tráiler afecta tránsito en ruta interamericana

Un accidente de tránsito un tráiler se registró durante la madrugada de este jueves, 10 de septiembre, en el kilómetro 33 de la ruta Interamericana, donde un tráiler colisionó y quedó varado en la vía pública.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia al piloto del transporte pesado, quien resultó ileso y únicamente presentó alteración nerviosa tras el percance.
El hecho vial genera complicaciones en la circulación vehicular en el sentido de occidente hacia la ciudad capital, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución y tomar en cuenta los posibles retrasos.
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Nueve heridos en otro percance en la misma ruta
Al menos nueve personas quedaron lesionadas como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves en el kilómetro 80 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del departamento de Chimaltenango.
Los cuerpos de socorro y autoridades de tránsito se movilizaron al referido sector tras recibir alertas sobre una fuerte colisión que se había registrado en el tramo hacia occidente, la cual aparentemente había dejado víctimas.
Tras la verificación correspondiente, los equipos establecieron que un vehículo tipo sedán y un microbús colisionaron. Debido al fuerte impacto, este último quedó volcado sobre la cinta asfáltica.
Los Bomberos Municipales Departamentales les brindaron atención prehospitalaria a los afectados y posteriormente trasladaron a las nueve personas heridas a diferentes centros asistenciales.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7