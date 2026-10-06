 Congreso realiza primera audiencia para analizar proyecto de Presupuesto 2027
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Congreso realiza primera audiencia para analizar proyecto de Presupuesto 2027

Este miércoles continuará con las primeras audiencias públicas con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación.

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Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Foto Congreso
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda / FOTO: Foto Congreso
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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República recibió este martes 6 de octubre a Walter Figueroa, viceministro de Finanzas Públicas (Minfin) y a Jonathan Menkos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), para analizar las variables macroeconómicas y evaluar la viabilidad de la iniciativa 6841, que propone la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027.

El proyecto del presupuesto contempla Q192 mil 045.1 millones, que, de acuerdo con el Ejecutivo, fortalece la administración tributaria para garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias, mejorando la productividad de los impuestos, así como a mejorar la calidad y eficiencia del gasto y la inversión pública, entre otros.

La sesión fue dirigida por el diputado Víctor Bonilla, del bloque Cabal y vicepresidente de la Sala Legislativa, con la cual dio inicio el análisis y discusión del proyecto del Presupuesto 2027, que continuará este miércoles 6 de octubre, con las primeras audiencias públicas con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Educación (Mineduc).

Los integrantes de la Sala, el parlamentario Orlando Blanco, Cuarto Secretario de la Junta Directiva y el diputado José Pablo Mendoza lamentaron la inasistencia de Débora Alvarado, recientemente nombrada ministra de Finanzas. 

El viceministro Figueroa explicó que el proyecto de presupuesto para 2027 se divide en tres partes: los elementos que sustentan su elaboración, los aspectos generales de la propuesta y sus principales componentes y propósitos.

Además, señaló que la carga tributaria estimada se mantiene en niveles similares a los registrados durante los últimos dos años. Asimismo, indicó que el proyecto contempla medidas para fortalecer la administración tributaria, combatir el contrabando y mejorar la recaudación aduanera.

El viceministro de Finanzas también manifestó que, para 2027 se estima una carga tributaria de alrededor del 14 % y un gasto público equivalente a aproximadamente el 17 % del Producto Interno Bruto (PIB). De este último, 14.9 puntos corresponden a gastos de funcionamiento y 2.2 puntos a inversión pública.

Mientras que Jonathan Menkos, presidente del Banguat y JM, expuso el panorama macroeconómico y las principales variables que sustentan las estimaciones incluidas en el proyecto de presupuesto 2027. Respecto del escenario internacional, indicó que las proyecciones apuntan a una moderación del crecimiento mundial. "Este comportamiento está relacionado con las tensiones geopolíticas, las condiciones del comercio internacional y los efectos sobre las cadenas globales de suministro", explicó.

Agregó que, el precio del petróleo se prevé que continuará en niveles elevados comparados al 2025 y principios de 2026 y presenta una alta volatilidad debido a las tensiones geopolíticas y a los intentos de alcanzar acuerdos para poner fin a los conflictos en Medio Oriente.

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La persona afectada fue trasladada a la superficie e ingresada a un hospital.

Con información del Congreso*

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