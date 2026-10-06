Hombre da su versión tras agredir a ascensorista en Zona 1

Más de 10 días después de que un video que muestra a un hombre empujando a una mujer que trabajaba como ascensorista en un edificio de la zona 1 capitalina se viralizara en redes sociales, el señalado decidió pronunciarse y contar su versión de lo ocurrido.
El hombre se identificó como Omar Espino Nájera, militar retirado, y aseguró que el incidente ocurrió mientras atravesaba una emergencia debido a un fuerte malestar estomacal.
El estómago no espera", afirmó Nájera en el video que difundió en redes sociales, al explicar las circunstancias que, según su relato, provocaron que perdiera la paciencia dentro del ascensor.
Asegura que tenía una emergencia
De acuerdo con la versión de Nájera, el incidente ocurrió después de que durante su cumpleaños consumiera comida y pasteles, lo que posteriormente le habría provocado un fuerte malestar estomacal.
El hombre afirmó que, antes de ingresar al ascensor, explicó a la trabajadora que necesitaba subir con urgencia para atender una necesidad fisiológica. Sin embargo, sostuvo que no recibió una respuesta rápida ante la situación que enfrentaba.
En las imágenes que se viralizaron se observa a Nájera ingresar al ascensor acompañado por otras dos personas y pedir a la ascensorista que acelerara el funcionamiento del elevador.
La trabajadora intenta explicarle la situación y se escucha que le indica que "el ascensor se está trabando". El hombre responde con palabras soeces y comienza un intercambio verbal con la empleada.
Posteriormente, según muestra la grabación, Nájera retira la silla en la que se encontraba la trabajadora y permanece frente a ella mientras la mujer intenta comunicarse por radio con otras personas.
El momento que provocó indignación
En otro momento del video, el hombre repite insistentemente la frase "vamos que estamos precisos" y posteriormente la amenaza con empujarla.
La trabajadora responde: "Dele si quiere". Acto seguido, el hombre la empuja con fuerza y abandona el lugar.
Las imágenes fueron difundidas ampliamente en distintas plataformas digitales y generaron críticas de usuarios que cuestionaron la actitud del hombre y pidieron que se esclareciera lo ocurrido.
Ofrece disculpas
Tras la difusión del video, Nájera rechazó que su intención haya sido lastimar a la trabajadora. No obstante, reconoció haberla empujado y ofreció disculpas públicas por su comportamiento.
El hombre insistió en que su reacción estuvo relacionada con la urgencia que, según afirmó, enfrentaba debido a su malestar estomacal.
Su pronunciamiento se produjo después de varios días de circulación del video, que generó una ola de comentarios y distintas reacciones en redes sociales. La versión ofrecida por Nájera constituye su explicación sobre lo ocurrido y contrasta con las imágenes del incidente que previamente habían provocado indignación entre los usuarios.