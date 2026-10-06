 Hombre da su versión tras agredir a ascensorista en Zona 1
Nacionales

“El estómago no espera”: hombre señalado de agredir a ascensorista en zona 1 da su versión

Tras el caso viral, hombre señalado de agredir a ascensorista rompe el silencio.

Compartir:
Momento en el que la joven ascensorista es lanzada con un empujón. , Captura de pantalla.
Momento en el que la joven ascensorista es lanzada con un empujón. / FOTO: Captura de pantalla.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Más de 10 días después de que un video que muestra a un hombre empujando a una mujer que trabajaba como ascensorista en un edificio de la zona 1 capitalina se viralizara en redes sociales, el señalado decidió pronunciarse y contar su versión de lo ocurrido.

El hombre se identificó como Omar Espino Nájera, militar retirado, y aseguró que el incidente ocurrió mientras atravesaba una emergencia debido a un fuerte malestar estomacal.

El estómago no espera", afirmó Nájera en el video que difundió en redes sociales, al explicar las circunstancias que, según su relato, provocaron que perdiera la paciencia dentro del ascensor.

Asegura que tenía una emergencia

De acuerdo con la versión de Nájera, el incidente ocurrió después de que durante su cumpleaños consumiera comida y pasteles, lo que posteriormente le habría provocado un fuerte malestar estomacal.

El hombre afirmó que, antes de ingresar al ascensor, explicó a la trabajadora que necesitaba subir con urgencia para atender una necesidad fisiológica. Sin embargo, sostuvo que no recibió una respuesta rápida ante la situación que enfrentaba.

En las imágenes que se viralizaron se observa a Nájera ingresar al ascensor acompañado por otras dos personas y pedir a la ascensorista que acelerara el funcionamiento del elevador.

La trabajadora intenta explicarle la situación y se escucha que le indica que "el ascensor se está trabando". El hombre responde con palabras soeces y comienza un intercambio verbal con la empleada.

Posteriormente, según muestra la grabación, Nájera retira la silla en la que se encontraba la trabajadora y permanece frente a ella mientras la mujer intenta comunicarse por radio con otras personas.

El momento que provocó indignación

En otro momento del video, el hombre repite insistentemente la frase "vamos que estamos precisos" y posteriormente la amenaza con empujarla.

La trabajadora responde: "Dele si quiere". Acto seguido, el hombre la empuja con fuerza y abandona el lugar.

Las imágenes fueron difundidas ampliamente en distintas plataformas digitales y generaron críticas de usuarios que cuestionaron la actitud del hombre y pidieron que se esclareciera lo ocurrido.

Video: Agresión contra mujer ascensorista causa indignación

La secuencia muestra como el hombre aprovecha su ventaja física para empujar a una joven en un ascensor; además, la insulta con palabras soeces.

Ofrece disculpas

Tras la difusión del video, Nájera rechazó que su intención haya sido lastimar a la trabajadora. No obstante, reconoció haberla empujado y ofreció disculpas públicas por su comportamiento.

El hombre insistió en que su reacción estuvo relacionada con la urgencia que, según afirmó, enfrentaba debido a su malestar estomacal.

Su pronunciamiento se produjo después de varios días de circulación del video, que generó una ola de comentarios y distintas reacciones en redes sociales. La versión ofrecida por Nájera constituye su explicación sobre lo ocurrido y contrasta con las imágenes del incidente que previamente habían provocado indignación entre los usuarios.

En Portada

Elección de Contralor entra en fase decisiva: Congreso prevé votar este martest
Nacionales

Elección de Contralor entra en fase decisiva: Congreso prevé votar este martes

10:39 AM, Oct 06
Exmilitares mantienen bloqueos en distintas carreterast
Nacionales

Exmilitares mantienen bloqueos en distintas carreteras

10:18 AM, Oct 06
Cristiano Ronaldo da un ultimátum para volver a Portugalt
Deportes

Cristiano Ronaldo da un ultimátum para volver a Portugal

09:21 AM, Oct 06
Magistrados de la CC piden agilizar expedientes sobre asuntos de interés nacionalt
Nacionales

Magistrados de la CC piden agilizar expedientes sobre asuntos de interés nacional

09:40 AM, Oct 06
Se hace viral video que confirmaría fraude en la final de La Casa de los Famosos Méxicot
Farándula

Se hace viral video que confirmaría fraude en la final de La Casa de los Famosos México

10:14 AM, Oct 06

Temas

GuatemalaFútbolPNC#liganacionalLiga de NacionesEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.AccidenteNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar