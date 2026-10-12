Insivumeh verifica comportamiento del río Pinula

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) analiza el comportamiento del río Pinula tras los graves daños en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, donde la socavación del terreno ha provocado el colapso de varias viviendas y mantiene en riesgo el puente principal del sector.
Especialistas del Insivumeh emplean modelos hídricos y otras herramientas para estudiar cómo el agua de lluvia se desplaza desde las zonas altas hasta las bajas. Evalúan el aumento del caudal del río y determinan las áreas con mayor probabilidad de inundaciones o desbordamientos.
La entidad indicó que el objetivo de estos estudios es generar información técnica que respalde las acciones de las entidades responsables y ayude a proteger a las familias de Villa Hermosa y otros puntos de la cuenca.
Las autoridades prevén compartir los primeros resultados en las próximas semanas, mientras que otros análisis se extenderán por unos tres meses para observar con más detalle los efectos de la lluvia y el movimiento del agua en toda la cuenca.
Verifican otras zonas en riesgo
El análisis abarca toda la cuenca del río Pinula. No se limita a los sectores donde ya hay daños porque el terreno y el crecimiento urbano influyen en el recorrido natural del agua, lo que puede aumentar el riesgo en diferentes áreas.
Este trabajo permitirá estimar la cantidad de lluvia esperada, identificar hacia dónde se dirige el agua y señalar qué lugares podrían estar en riesgo de futuras afectaciones. Disponer de estos datos es fundamental para comprender la dimensión de la situación y ampliar la base para tomar decisiones informadas.
El propósito del estudio es aportar información útil que facilite soluciones integrales para toda el área afectada, más allá de los daños visibles. El Insivumeh aseguró que el trabajo técnico que se realiza respalda los esfuerzos institucionales para proteger viviendas, infraestructura y la seguridad de las comunidades.
* Con información del Gobierno de Guatemala y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7