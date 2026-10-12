 Dos fallecidos en accidente de motocicleta en zona 12
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Dos fallecidos en accidente de motocicleta en zona 12

Los motoristas no han sido identificados.

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Área donde fallecieron dos motoristas tras un accidente en la zona 12., Bomberos Voluntarios
Área donde fallecieron dos motoristas tras un accidente en la zona 12. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Dos personas fallecieron en un accidente de motocicleta registrado durante la madrugada de este lunes, 12 de octubre, en la calzada Atanasio Tzul y 40 calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Voluntarios, quienes evaluaron a los afectados y confirmaron que ninguno de ellos contaba con signos vitales debido a politraumatismo general.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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