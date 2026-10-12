Dos fallecidos en accidente de motocicleta en zona 12

Dos personas fallecieron en un accidente de motocicleta registrado durante la madrugada de este lunes, 12 de octubre, en la calzada Atanasio Tzul y 40 calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Voluntarios, quienes evaluaron a los afectados y confirmaron que ninguno de ellos contaba con signos vitales debido a politraumatismo general.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.