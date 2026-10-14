Sube precio del galón de diésel en Guatemala, octubre 2026

Luego de que los precios de los combustibles permanecieron estables durante los últimos 15 días, este miércoles 14 de octubre se observó un nuevo incremento en el valor del galón del diésel, lo cual ya se refleja en las estaciones de servicio del departamento de Guatemala.
El costo del referido producto supera los Q42.00 por galón, es decir, al menos Q1 por arriba del monto que se había manejado en el mercado nacional después de que entró en vigencia la exención de impuestos a los carburantes.
Mientras tanto, las gasolinas superior y regular mantienen sus precios sin variaciones, según se pudo establecer en el monitoreo realizado.
Los precios de referencia en modalidad de autoservicio en la Ciudad de Guatemala son los siguientes:
- Gasolina regular: Q34.89 por galón.
- Gasolina superior: Q36.19 por galón.
- Diésel: Q42.69 por galón.
Estos precios corresponden a estaciones de servicio monitoreadas en la capital. En otros departamentos del país, los costos pueden variar y registrar incrementos mayores, dependiendo de la estación de servicio y la ubicación.
* Información del periodista Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7