 Incendian subestación de la Policía en Ciudad Peronia
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Incendian subestación de la Policía en Ciudad Peronia

Los disturbios iniciaron luego que una turba intentó linchar al presunto agresor sexual de un menor de edad.

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Pobladores incenciaron la subestación y patrullas de la Policía. , Foto Bomberos Municipales Departamentales
Pobladores incenciaron la subestación y patrullas de la Policía. / FOTO: Foto Bomberos Municipales Departamentales
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Desconocidos incendiaron la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en Ciudad Peronia, zona  8 de Villa Nueva, tras disturbios ocurridos la noche de este miércoles 14 de octubre. 

Por causas que se ignoran una turba incendió la sede policial, así como patrullas, motocicletas de la Policía y otros vehículos. 

En el lugar se encuentra personal de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales, tratando de controlar las llamas. 

Páginas locales señalan que los disturbios se originaron tras la captura de un hombre acusado de abusar sexualmente de un menor de edad.

Al lugar acudió una turba que pretendía linchar al supuesto agresor sexual, y ante la negativa de los agentes de la Policía de entregar al acusado, la turba comenzó lanzar piedras y destruir la subestación. 

Al lugar acuden unidades antimotines para intervenir y retomar el control del lugar. 

Bomberos reportan dos patrullas destruidas y varios vehículos particulares y motocicletas afectados por el incendio. También auxiliaron a varias personas afectadas por el gas lacrimógeno y heridas leves. 

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Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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