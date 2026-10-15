 Deslizamiento de tierra deja personas soterradas en la zona 7
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Deslizamiento de tierra deja personas soterradas en la zona 7

El hecho ocurrió en el asentamiento Granizo 3.

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Labores de búsqueda de dos personas soterradas tras el asentamiento Granizo 3, zona 7., Bomberos Voluntarios
Labores de búsqueda de dos personas soterradas tras el asentamiento Granizo 3, zona 7. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un deslizamiento de tierra provocó un colapso estructural en el asentamiento Granizo 3, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. De manera preliminar se reportó que dos personas se encontraban desaparecidas bajo los escombros.

Los Bomberos Municipales y Voluntarios establecieron un puesto de comando para coordinar las labores de búsqueda y localización de las posibles víctimas.

Los socorristas iniciaron los trabajos utilizando herramientas manuales, mientras se desarrollan acciones de manera interinstitucional para atender la emergencia.

Durante las labores de rescate, se confirmó la localización de una persona que se encontraba soterrada.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para establecer la situación de las demás posibles víctimas.

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