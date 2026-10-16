 Juzgado resolverá situación de señalado de agredir a mujer en ascensor
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Juzgado resolverá situación de señalado de agredir a mujer en ascensor

Omar Nájera es señalado del delito de violencia contra la mujer.

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Omar Julián Espinoza Nájera, capturado por agredir a ascensorista en el edificio El Centro, zona 1 capitalina., PNC
Omar Julián Espinoza Nájera, capturado por agredir a ascensorista en el edificio El Centro, zona 1 capitalina. / FOTO: PNC
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El Juzgado del Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI) llevará a cabo este viernes, 16 de octubre, la audiencia de primera declaración contra Omar Julián Espinoza Nájera, señalado de agredir a una mujer que laboraba como ascensorista en el edificio El Centro, ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Durante la diligencia, programada para las 19:00 horas, se estará resolviendo la situación legal del sindicado, a quien se le atribuye el delito de violencia en contra de la mujer en su manifestación física.

El juez a cargo deberá analizar los argumentos de las partes del caso para resolver si el sindicado deberá o no enfrentar proceso penal. También se tendrá que determinar si permanecerá en prisión preventiva o podría recuperar su libertad.

Espinoza fue detenido ayer como resultado de un operativo realizado por a Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) en el mismo edificio donde ocurrieron los hechos. En el lugar también fue decomisada un arma de fuego con registro esmerilado.

Los hechos

Los hechos por los cuales se señala a Espinoza Nájera ocurrieron a finales de septiembre de 2026 y fueron captados por las cámaras de video vigilancia del edificio.

El sistema grabó el momento en que el sindicado ingresó al elevador acompañado de otras dos personas. Después, se observa que la ascensorista les explica que el aparato presenta fallas. Sin embargo, el hombre le exige que lo haga funcionar rápido porque tiene prisa. Debido a que la problemática de funcionamiento se mantiene, él opta por insultar a la trabajadora y agredirla.

Las imágenes de este incidente circularon en las redes sociales, misma vía que el ahora detenido utilizó en su momento para expresar sus argumentos sobre lo ocurrido. Según dijo, tenía un "malestar estomacal", por lo que "salió corriendo hacia las escaleras", pero "estaban muy altas", así que mejor optó por usar el elevador.

Aseguró que la ascensorista les pidió "esperar a alguien", pero él no podía hacerlo porque se sentía mal, por lo que le pidió que se apresurara a activar el aparato y fue entonces que ocurrió el incidente que describió como "inesperado".

En el video difundido públicamente en el que Espinoza Nájera dio su versión, también le pidió disculpas a la afectada por "el empujón" que le dio, aunque señaló: "yo nunca lo creí tan exagerado". Finalmente, expresó: "Esto no va a volver a pasar".

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