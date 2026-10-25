 Niño y adulto mueren por choque entre autobús y motocicleta
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Choque de autobús y motocicleta deja un niño y un adulto fallecidos

Los cuerpos de rescate también reportaron que una mujer resultó herida por la colisión entre una motocicleta y un autobús.

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En el accidente de tránsito fallecieron dos personas, entre ellas un niño., Bomberos Voluntarios.
En el accidente de tránsito fallecieron dos personas, entre ellas un niño. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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Los cuerpos de rescate reportaron que la colisión entre una motocicleta y un autobús tipo pullman cobró la vida de un niño y de un hombre adulto en el kilómetro 159 de la carretera al Pacífico durante este domingo 25 de octubre de 2026.

Asimismo, los bomberos confirmaron que una mujer también resultó herida en el incidente, por lo que fue trasladada a la emergencia de un hospital de Mazatenango.

Según medios locales, el pequeño que falleció en el lugar del accidente entre el autobús y la motocicleta no ha sido identificado, pero se le calculan al menos 5 años de edad.

Por el momento se desconocen las causas del accidente de tránsito; en imágenes se pudo observar que la motocicleta habría impactado frontalmente la unidad de transporte en la que viajaban tres personas, incluyendo al niño y adultos fallecidos, así como la mujer herida.

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Cierre vial por accidente que cobró la vida del niño

Medios locales también reportaron que en el lugar del accidente se ejecutó un cierre total, por las diligencias para identificar al niño y al adulto fallecidos.

Peritos del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar del accidente para atender la emergencia vial. Por el momento se desconocen las identidades de las personas fallecidas.

Según las imágenes, la motocicleta quedó en el carril del autobús, por causas que se desconocen. Las fotografías y videos compartidos desde el lugar también muestran que la motocicleta que se accidentó quedó totalmente destruida, mientras que el cuerpo del menor quedó a varios metros del autobús.

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En el accidente de tránsito fallecieron dos personas, entre ellas un niño. - Bomberos Voluntarios.

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