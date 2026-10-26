Accidente en ruta al Atlántico: Un fallecido y cierre vial

Una múltiple colisión se registró durante la madrugada de este lunes, 26 de octubre, en el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de las zonas 17 y 18 de la Ciudad de Guatemala. El accidente dejó como saldo una persona fallecida, una herida y daños materiales.
Según la información compartida por las autoridades, en el hecho estuvieron involucrados los tripulantes de cuatro vehículos de transporte pesado (dos cabezales y dos camiones), así como tres automóviles livianos. Las causas del percance no han sido establecidas.
Los Bomberos Municipales trasladaron unidades de emergencia al sector, donde localizaron en el interior de uno de los carros a dos hombres que se encontraban lesionados debido al fuerte impacto del choque.
"Tras la evaluación correspondiente, se estableció que uno de ellos aún contaba con signos vitales, mientras que el otro ya se encontraba fallecido debido a los múltiples traumatismos sufridos", explicó un portavoz de la institución.
Explicó que los técnicos en rrgencias médicas utilizaron equipo hidráulico, conocido como "quijada de la vida", para liberar al sobreviviente debido a que se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. Posteriormente, le brindaron atención prehospitalaria avanzada y gestionaron su traslado al Hospital General San Juan de Dios.
El paciente, que hasta el momento no ha sido identificado, permanece en estado delicado y bajo pronóstico reservado, detalló la entidad de socorro.
El automovilista que perdió la vida tampoco fue identificado. Solo se conoció que ambas personas afectadas tienen aproximadamente 30 años de edad.
Paso cerrado en ruta al Atlántico
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que la ruta al Atlántico se encuentra bloqueada debido a este trágico percance vial. Explicó que uno de los vehículos de transporte pesado se encuentra atravesado sobre la carretera en el sentido hacia el oriente, es decir, de salida de la capital. Mientras que dos camiones permanecen atrás del mismo y también bloquean el paso.
Por aparte, en el tramo hacia occidente, de ingreso a la Ciudad de Guatemala, en la zona 18 capitalina, se encuentra el otro cabezal y los vehículos livianos se encuentran obstaculizando el paso
"Está totalmente bloqueado el paso. Algunos vehículos lograron ingresar a San Rafael, pero derivado de su dimensión, por ser transporte pesado, uno de estos también quedó trabado en el sector", explicó.
El funcionario detalló que ya se coordinó la presencia de grúas al área para apoyar en las labores de retiro de los obstáculos y poder liberar lo antes posible la circulación en este importante sector.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7