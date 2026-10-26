 Localizan posibles restos humanos en dos puntos de la capital
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Localizan posibles restos humanos en dos puntos de la capital

Los hallazgos se realizaron en las zonas 3 y 17.

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Los cuerpos de socorro reportaron este lunes, 26 de octubre, la localización de posibles restos humanos en dos puntos diferentes de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades realizan los análisis en las escenas correspondientes.

Inicialmente, los Bomberos Municipales reportaron que en la 17 avenida y 11 calle, colonia Barreda, zona 17, fue encontrada una bolsa con posibles restos humanos.

El segundo caso se registró en la 38 calle y 9ª avenida de la zona 3 capitalina, luego de que un reporte de emergencia alertara sobre la presencia de una bolsa que presuntamente contenía partes humanas.

En ambos casos, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron las diligencias correspondientes para procesar las escenas y establecer las circunstancias de los hallazgos.

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