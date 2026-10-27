 Accidente en Escuintla: cinco heridos, incluidos agentes PNC
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Accidente en Escuintla deja cinco heridos, incluidos agentes de la PNC

Una unidad policial y un vehículo particular chocaron en el Km. 92.

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La patrulla involucrada en el accidente que se registró en Escuintla el martes, 27 de octubre., Bomberos Voluntarios
La patrulla involucrada en el accidente que se registró en Escuintla el martes, 27 de octubre. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un vehículo particular y una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC) colisionaron cuando transitaban por el kilómetro 92 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. El accidente de tránsito generó la movilización de unidades de emergencia y el cierre parcial del tramo carretero.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, cinco personas resultaron heridas, entre ellas cuatro agentes policiales.

Los socorristas les brindaron atención prehospitalaria a los afectados y posteriormente los trasladaron a un centro asistencial para recibir atención médica.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del percance ni las identidades de las personas lesionadas.

Accidente en Sololá: Un agente de PNC fallecido y nueve heridos

Un agente de la Policía Nacional Civil falleció y otros nueve resultaron heridos en el marco de un accidente de tránsito que se registró el 16 de julio de 2026 en el kilómetro 159.7 de la ruta que comunica Santa María Visitación con el sector Lagunas, en el departamento de Sololá. 

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, por razones que no han sido determinadas, la unidad vehicular de la entidad de seguridad volcó y cayó a una hondonada.

El portavoz del cuerpo de socorro, Cecilio Chacaj, explicó que al centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar esta situación, por lo cual se trasladaron de inmediato las unidades de emergencia al sector.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar la unidad de la PNC, identificada con la nomenclatura SAC-119, del departamento de Sacatepéquez, que había salido de la pista derivado del percance.

El personal estableció que al menos diez policías resultaron lesionados tras este incidente. Al evaluarlos, se determinó que uno de ellos ya no contaba con signos vitales. La víctima mortal es el agente, Nery Zuñiga, de 35 años de edad aproximadamente, originario de Pastores, Sacatepéquez.

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