Arévalo supervisa modernización de Puerto Quetzal

El presidente, Bernardo Arévalo, participó este martes 27 de octubre, en la presentación de dos nuevas grúas con levante de hasta 154 toneladas, que comenzarán a funcionar en Puerto Quetzal.
El mandatario participó en el corte de cinta de las dos grúas portuarias móviles Liebherr LHM 550, incorporadas por ODIVESA bajo el régimen de gestión indirecta.
La Empresa Portuaria Quetzal, indicó que estas grúas multipropósito, cuentan con una capacidad de levante de hasta 154 toneladas cada una, sumando nuevas capacidades y ampliando las alternativas disponibles para atender distintos tipos de carga dentro del recinto portuario.
"Su incorporación representa la ejecución de una acción orientada a fortalecer los servicios disponibles para las operaciones de buques y carga.", indicó.
El mandatario indicó que se está modernizando los puertos para que Guatemala pueda mover más carga, atender más buques y reducir la congestión.
"Después de casi tres años de gestión, hemos logrado reducir el número de buques en fondeo, en cola, para hacer descarga, en un 88 %. Hemos reducido el tiempo de espera en fondeo en más o menos un 50 %, y eso se ha hecho en el marco de un aumento del volumen de carga que se maneja en el puerto y en un aumento del número de buques que llegan al puerto", indicó el mandatario.
Arévalo, agregó que las autoridades del puerto se han coordinado de manera efectiva con las empresas privadas, tanto las que prestas servicios, como los usuarios, y con los trabajadores, para ir logrando las medidas que han permitido este aumento notable de la eficiencia.
El mandatario agregó estas decisiones que debieron tomarse hace años, hoy se convierten en acciones concretas para tener puertos más eficientes y preparados para las necesidades del país.