 Arévalo supervisa modernización de Puerto Quetzal
Nacionales

Arévalo supervisa modernización de Puerto Quetzal

Dos nuevas grúas portuarias móviles con levante de hasta 154 toneladas se incorporan a los servicios de Puerto Quetzal.

Compartir:
Dos nuevas grúas fueron presentadas, Foto EPQ
Dos nuevas grúas fueron presentadas / FOTO: Foto EPQ
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente, Bernardo Arévalo, participó este martes 27 de octubre, en la presentación de dos nuevas grúas con levante de hasta 154 toneladas, que comenzarán a funcionar en Puerto Quetzal.

El mandatario participó en el corte de cinta de las dos grúas portuarias móviles Liebherr LHM 550, incorporadas por ODIVESA bajo el régimen de gestión indirecta.

La Empresa Portuaria Quetzal, indicó que estas grúas multipropósito, cuentan con una capacidad de levante de hasta 154 toneladas cada una, sumando nuevas capacidades y ampliando las alternativas disponibles para atender distintos tipos de carga dentro del recinto portuario.

"Su incorporación representa la ejecución de una acción orientada a fortalecer los servicios disponibles para las operaciones de buques y carga.", indicó. 

El mandatario indicó que se está modernizando los puertos para que Guatemala pueda mover más carga, atender más buques y reducir la congestión.

"Después de casi tres años de gestión, hemos logrado reducir el número de buques en fondeo, en cola, para hacer descarga, en un 88 %. Hemos reducido el tiempo de espera en fondeo en más o menos un 50 %, y eso se ha hecho en el marco de un aumento del volumen de carga que se maneja en el puerto y en un aumento del número de buques que llegan al puerto", indicó el mandatario.

Arévalo, agregó que las autoridades del puerto se han coordinado de manera efectiva con las empresas privadas, tanto las que prestas servicios, como los usuarios, y con los trabajadores, para ir logrando las medidas que han permitido este aumento notable de la eficiencia. 

El mandatario agregó estas decisiones que debieron tomarse hace años, hoy se convierten en acciones concretas para tener puertos más eficientes y preparados para las necesidades del país.

Luis Contreras es reelecto como presidente del Congreso

El pleno eligió a los integrantes de la junta directiva para el período 2027-2028.

En Portada

Luis Contreras es reelecto como presidente del Congresot
Nacionales

Luis Contreras es reelecto como presidente del Congreso

03:35 PM, Oct 27
Gobernación confirma a nuevas autoridades de la PNCt
Nacionales

Gobernación confirma a nuevas autoridades de la PNC

03:33 PM, Oct 27
Clásico 339: el platillo fuerte de la jornada 17 del Apertura 2026t
Deportes

Clásico 339: el platillo fuerte de la jornada 17 del Apertura 2026

01:59 PM, Oct 27
Trump prohibirá usar el término inteligencia artificial en EE. UU.t
Internacionales

Trump prohibirá usar el término 'inteligencia artificial' en EE. UU.

02:47 PM, Oct 27
Chapines Rock Fest: Viernes Verde, Dj Charlie Arias y otros artistas se presentarán en Nueva York t
Farándula

Chapines Rock Fest: Viernes Verde, Dj Charlie Arias y otros artistas se presentarán en Nueva York

05:16 PM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga NacionalEE.UU.Estados UnidosJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar