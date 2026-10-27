 Luis Contreras es reelecto como presidente del Congreso
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Luis Contreras es reelecto como presidente del Congreso

El pleno eligió a los integrantes de la junta directiva para el período 2027-2028.

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Sesión del 27 de octubre de 2026 en el Congreso, donde fue electa la junta directiva., Dayana Rashón/EU
Sesión del 27 de octubre de 2026 en el Congreso, donde fue electa la junta directiva. / FOTO: Dayana Rashón/EU
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El Congreso de la República llevó a cabo este martes, 27 de octubre, la elección de su junta directiva para el período legislativo 2027-2028, la cual será presidida nuevamente por el diputado Luis Contreras Colindres.

Durante la 54ª sesión plenaria ordinaria adicional fue presentada la planilla única que buscaba estar al frente de este Organismo.  La misma fue integrada tras una serie de acuerdos e incluye a representantes de ocho bancadas.

Tras la votación correspondiente, se avaló la elección de la propuesta mencionada con 123 votos a favor, 19 en contra y 18 legisladores ausentes.

La junta directiva para el próximo año quedó integrada de la siguiente manera:

  • Presidente - Luis Alberto Contreras Colindres, del bloque CREO.
  • Primer vicepresidente - Nery Abilio Ramos y Ramos, de Azul
  • Segundo vicepresidente Elmer Josué Palencia Reyes, de Valor.
  • Tercer vicepresidente - Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo, de Cabal.
  • Primer secretario - Juan Carlos Rivera Estevez, de Victoria.
  • Segundo secretario - Cornelio Gonzalo García García, de Todos.
  • Tercer secretario - Obbed Ediberto Castañasa Mendizábal, de Viva.
  • Cuarto secretario - Orlando Joaquín Blanco Lapola, de VOS.
  • Quinto secretario - Alberto Eduardo de León Benítez, de Cabal.

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