CC deja en suspenso nombramiento de Presidente de la Empornac

el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió dejar en suspenso provisional, el nombramiento de José Adalberto de la Peña Aguilar como Presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, efectuado por el Presidente de la República, el 24 de abril de 2024.
Los magistrados conocieron la solicitud de amparo provisional promovida por Lidia Amarilis Morales García contra el Presidente de la República.
En dicha acción se cuestionó, la omisión de la autoridad cuestionada de dejar sin efecto el nombramiento de José Adalberto de la Peña Aguilar como Presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla.
En la resolución emitida, la CC otorgó, por mayoría el amparo provisional y ordenó dejar en suspenso provisional, mientras se dicta la sentencia que resuelva en definitiva el amparo, el nombramiento de José Adalberto de la Peña Aguilar como Presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, efectuado por el Presidente de la República, el 24 de abril de2024.
"Asimismo, al encontrarse la persona designada ejerciendo funciones inherentes al referido cargo, suspende igualmente el ejercicio de tales funciones.", indica la resolución.
Los magistrados acordaron dejar sin efecto provisional toda actuación que implique el ejercicio de atribuciones exclusivas derivadas de la calidad de Presidente de la Junta Directiva por parte de De la Peña Aguilar, en tanto permanezca vigente la suspensión provisional.
También indicó que el Presidente, adopte inmediatamente las medidas administrativas necesarias para garantizar la continuidad funcional, administrativa y operativa de la entidad portuaria, designando provisionalmente a la persona que corresponda.
La resolución se adoptó con el voto favorable de los Magistrados Dina Josefina Ochoa Escribá, Julia Marisol Rivera Aguilar y Luis Alfonso Rosales Marroquín. Por su parte, emitieron voto razonado disidente la Magistrada Presidente Gladys Annabella Morfin Mansilla y la Magistrada Astrid Jeannette Lemus Rodríguez.