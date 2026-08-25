 Guatemala asume presidencia regional para impulsar modernización portuaria
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Guatemala asume presidencia regional para impulsar modernización portuaria

Arévalo explicó que asumir la presidencia pro tempore de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo representa una oportunidad estratégica.

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Guatemala asumió la presidencia pro tempore de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, lo que permitirá al país coordinar la agenda portuaria regional. Así lo anunció el presidente Bernardo Arévalo durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional de la Cultura.

"Durante los próximos seis meses, la agenda portuaria de toda Centroamérica va a estar coordinada por Guatemala y, en ese marco, hemos hablado con el viceministro (de Comunicaciones) alrededor de una orientación muy concreta", dijo.

El mandatario destacó que este liderazgo fortalecerá el objetivo de contar con una infraestructura de transporte moderna, fundamental para el desarrollo nacional. En particular, subrayó la importancia de modernizar puertos y aeropuertos, parte de una agenda que, según sus palabras, llevaba años de retraso en Guatemala.

Arévalo explicó que la presidencia regional representa una oportunidad estratégica: "Necesitamos que nuestra participación en esta instancia se traduzca en apoyo a los logros que procuramos a nivel nacional. Que esta plataforma de coordinación regional sea coherente con los esfuerzos guatemaltecos y contribuya a las transformaciones que estamos promoviendo".

El presidente también resaltó que la coordinación regional debe favorecer tanto el comercio como el transporte en Centroamérica, aportando al proceso de modernización que impulsa su gobierno en el país.

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