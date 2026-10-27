 Modus Operandi de Motoladrones: Videos de Asaltos en Tráfico
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Videos exhiben el modus operandi de motoladrones que asaltan en medio del tráfico

Estos son los puntos por donde se movilizan los motoladrones en la capital y sectores aledaños.

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Videos revelan el patrón de los motoladrones que asaltan a conductores y peatones., Captura de pantalla video de X.
Videos revelan el patrón de los motoladrones que asaltan a conductores y peatones. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Videos que circulan en redes sociales han evidenciado la forma de operar de motoladrones que, armados y aprovechando la congestión vehicular, interceptan a conductores y peatones para despojarlos de sus pertenencias en distintos sectores de la ciudad de Guatemala y Villa Nueva.

Las grabaciones muestran un patrón recurrente: dos hombres se movilizan en una motocicleta, el conductor permanece al mando del vehículo mientras su acompañante, armado con una pistola, amenaza a las víctimas. En cuestión de segundos, se acercan a las ventanillas de los automóviles, intimidan a sus ocupantes e incluso introducen parte del cuerpo en el vehículo para exigir objetos de valor. En algunos casos, los delincuentes han disparado durante los asaltos.

Asaltos de motoladrones captados en video 

Uno de los hechos más recientes quedó registrado el lunes 26 de octubre en el bulevar Liberación, en la zona 13 capitalina, donde dos sujetos en motocicleta amenazaron con un arma de fuego a un automovilista para robarle sus pertenencias.

Durante el fin de semana también se documentó otro asalto en la calzada Roosevelt. Un conductor comenzó a grabar al notar la actitud sospechosa de dos hombres que se desplazaban en motocicleta y que posteriormente se acercaron a la ventanilla del piloto para intimidarlo.

Otro video muestra el asalto a trabajadores de Salud en la colonia Betancourt, zona 4 de Villa Nueva. En las imágenes se observa a dos hombres que llegan en motocicleta, se aproximan a un grupo de personas y uno de ellos las amenaza con un arma. Al menos 10 personas corren para ponerse a salvo, mientras los asaltantes despojan de sus pertenencias a quienes permanecen en el lugar.

Video: Motoladrones encañonan y asaltan a personal de Salud en Villa Nueva

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La violencia también quedó registrada en la zona 7 capitalina, donde el viernes 23 de octubre un motoladrón interceptó a un automovilista en la 7.ª avenida y 9.ª calle, entre las colonias Landívar y Castillo Lara. Según la grabación, el atacante disparó al aire y posteriormente contra el vehículo.

Video capta el momento en que motoladrón dispara contra conductor en pleno tráfico de la zona 7

Graban a motoladrón armado cuando dispara contra un vehículo en medio del tráfico de la zona 7.

Posible presencia de un tercer cómplice 

Los videos también muestran la posible presencia de un tercer cómplice que permanece en otra motocicleta a corta distancia.

Entre los sectores donde se han captado estos hechos figuran el bulevar Liberación, la calzada Roosevelt, la zona 7 capitalina y Villa Nueva.

La difusión de estos videos ha permitido conocer distintos episodios delictivos que quedaron registrados por ciudadanos, aunque se desconoce si los responsables de los asaltos son los mismos en todos los casos. Hasta el momento, las grabaciones constituyen evidencia de los hechos captados, mientras se espera que las autoridades investiguen los incidentes e identifiquen a los responsables.

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