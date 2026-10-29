Reportan alteración al orden e incendio en centro de rehabilitación de la zona 1

Una alteración al orden se registró en el interior de un centro de rehabilitación, ubicado en la 15 avenida, entre 4.ª y 5.ª calle de la zona 1 de la ciudad capital. Tras el reporte fueron movilizadas varias unidades de emergencia de Bomberos Voluntarios, quienes informaron que también atendieron un incendio en el inmueble.
De acuerdo con la información, los socorristas ingresaron al establecimiento mediante accesos forzados y realizaron labores para sofocar las llamas que se propagaban en el primer nivel del edificio.
Durante la emergencia, los Bomberos Voluntarios rescataron a un hombre que se encontraba en un cuarto de recuperación, área a la que estaban llegando el fuego y el denso humo generado por el incendio.
El hombre fue extraído del lugar y estabilizado por técnicos en urgencias médicas de la institución.
Para controlar la situación, los socorristas utilizaron aproximadamente 1,500 galones de agua. Las unidades de ambulancia y contra incendios trabajaron en el lugar para atender la emergencia y controlar el siniestro.