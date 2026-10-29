Guatemalteco bajo custodia migratoria fallece en EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala, por medio de su Red Consular en California, brindó asistencia inmediata a un ciudadano guatemalteco originario de Santa Eulalia, Huehuetenango, quien fue detenido en San Diego el 21 de octubre de 2026 tras salir de un hospital.
El personal consular activó protocolos para verificar su estado de salud y asegurar el respeto al debido proceso legal. Durante una entrevista de protección el 22 de octubre, el connacional pidió apoyo del consulado para informar a su esposa de su situación jurídica y manifestó su deseo de regresar a Guatemala.
En respuesta, el consulado estableció contacto con la familia y comenzó gestiones ante las autoridades migratorias para gestionar el posible retorno al país. Sin embargo, el 24 de octubre el Centro de Procesamiento de Otay Mesa notificó a la misión consular sobre el fallecimiento del guatemalteco.
Gestionan repatriación del connacional
De acuerdo con la información compartida por el Minex, los funcionarios guatemaltecos informaron a la familia sobre el deceso del connacional y les ofrecieron el acompañamiento necesario, además de detalles sobre el Fondo de Asistencia para el Guatemalteco Migrante en Situación de Vulnerabilidad y Fallecidos en el Exterior, destinado a facilitar el retorno de los restos mortales.
Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha proporcionado información sobre la causa de la muerte. El consulado continúa gestionando el caso ante las autoridades estadounidenses para obtener detalles oficiales sobre el fallecimiento.