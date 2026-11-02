Camión en llamas en Amatitlán: Video

Un camión de volteo se incendió en la vía pública durante horas de la mañana de este lunes, 2 de noviembre. El incidente ocurrió en el kilómetro 26 de la ruta al Pacífico (CA-9), específicamente en el ingreso a la colonia San Jorge.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que recibieron alertas con respecto a la presencia de este vehículo en el referido sector, el cual estaba siendo consumido por las llamas, que cada vez se extendían más sobre la estructura.
"De inmediato fueron alertados elementos de la 29 compañía, quienes acudieron con un camión contra incendios, donde el comandante ordenó atacar el fuego inmediatamente desde distintos puntos", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Agregó que fue necesario utilizar 750 galones de agua para apagar el fuego en su totalidad y evitar que se propagara en todo el vehículo de transporte de carga.
Cierre vehicular
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán informó que su personal se encuentra brindando seguridad vial en el sector donde se registró el incendio vehicular. Añadió que, temporalmente, se tiene un cierre del paso vehicular por precaución.
Además, se informó que la Unidad Élite Motorizada del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene presencia en el área afectada, en apoyo a la PMT.
Incendio consume vehículo en la Calzada Raúl Aguilar Batres
Un camión cisterna de Bomberos Municipales atendió un incendio vehicular en la zona 11 capitalina la tarde del pasado sábado, 31 de octubre. Según imágenes compartidas, las grandes columnas de humo del fuego alertaron a los demás usuarios de la vía y a los vecinos del sector.
Autoridades de tránsito precisaron que el incendio ocurrió en la calzada Aguilar Batres y 35 calle, en el sentido que va de Villa Nueva hacia la Ciudad de Guatemala. Añadieron que la emergencia fue detectada por medio de cámaras de vigilancia en el sector.