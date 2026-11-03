Capturan a sospechoso en ataque armado que dejó un muerto

Las fuerzas de seguridad capturaron este martes, 3 de noviembre, a un hombre señalado como presunto responsable de cometer un ataque armado en el que falleció un ciudadano de nacionalidad hondureña. El operativo se llevó a cabo en el departamento de Petén.
Las diligencias estuvieron a cargo de agentes de la División de Seguridad Turística (DISETUR) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes le dieron seguimiento a las pesquisas por este hecho de violencia y lograron ubicar al sospechoso.
El sindicado tiene 50 años de edad y fue ubicado en un sector de la zona 1 de Santa Elena, Flores. Durante el procedimiento, los agentes incautaron una pistola que el detenido portaba con su respectiva licencia de portación.
El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para solventar su situación legal. Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque armado.
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Detenido por ataque en zona 18
Un ataque armado se registró ayer en horas de la tarde en un sector de la colonia Lo de Rodríguez, en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Como resultado de este incidente falleció una persona y otra resultó herida. Además, las autoridades capturaron al presunto agresor.
Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que a través de su centro de llamadas recibieron alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el mencionado lugar, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de las 50ª y 85ª compañías, así como equipos de la Estación Central.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos personas que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlas, confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales.
La Policía Nacional Civil informó que se implementaron las acciones de seguimiento tras el ataque armado ocurrido en la colonia Lo de Rodríguez, zona 18, y como resultado fue detenido un individuo de participar en el crimen.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7