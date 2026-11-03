 Capturan a sospechoso en ataque armado que dejó un muerto
Nacionales

Capturan a implicado en ataque armado en el que murió un hondureño

El operativo se llevó a cabo en el departamento de Petén.

Compartir:
El señalado de quitarle la vida a un ciudadano hondureño fue detenido en Petén y puesto a disposición del juzgado correspondiente., PNC
El señalado de quitarle la vida a un ciudadano hondureño fue detenido en Petén y puesto a disposición del juzgado correspondiente. / FOTO: PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las fuerzas de seguridad capturaron este martes, 3 de noviembre, a un hombre señalado como presunto responsable de cometer un ataque armado en el que falleció un ciudadano de nacionalidad hondureña. El operativo se llevó a cabo en el departamento de Petén.

Las diligencias estuvieron a cargo de agentes de la División de Seguridad Turística (DISETUR) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes le dieron seguimiento a las pesquisas por este hecho de violencia y lograron ubicar al sospechoso.

El sindicado tiene 50 años de edad y fue ubicado en un sector de la zona 1 de Santa Elena, Flores. Durante el procedimiento, los agentes incautaron una pistola que el detenido portaba con su respectiva licencia de portación.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para solventar su situación legal. Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque armado.

* Le puede interesar:

Tráiler con fallas obstaculiza el paso en la zona 10

El vehículo permanece en el carril central del bulevar Los Próceres.

Detenido por ataque en zona 18

Un ataque armado se registró ayer en horas de la tarde en un sector de la colonia Lo de Rodríguez, en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Como resultado de este incidente falleció una persona y otra resultó herida. Además, las autoridades capturaron al presunto agresor.

Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que a través de su centro de llamadas recibieron alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el mencionado lugar, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de las 50ª y 85ª compañías, así como equipos de la Estación Central.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos personas que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlas, confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales.

La Policía Nacional Civil informó que se implementaron las acciones de seguimiento tras el ataque armado ocurrido en la colonia Lo de Rodríguez, zona 18, y como resultado fue detenido un individuo de participar en el crimen.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Maestros exponen demandas durante concentración en zona 1t
Nacionales

Maestros exponen demandas durante concentración en zona 1

09:29 AM, Nov 03
El presidente guatemalteco llega a Madrid para la Cumbre Iberoamericanat
Nacionales

El presidente guatemalteco llega a Madrid para la Cumbre Iberoamericana

09:23 AM, Nov 03
El futbol español suspende su actividad por la muerte de Jesús de Miguelt
Deportes

El futbol español suspende su actividad por la muerte de Jesús de Miguel

07:10 AM, Nov 03
UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos por Jesús de Miguelt
Deportes

UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos por Jesús de Miguel

09:37 AM, Nov 03
Los seis espacios del Palacio Legislativo que podrás descubrir en la Noche de los Museost
Nacionales

Los seis espacios del Palacio Legislativo que podrás descubrir en la Noche de los Museos

09:49 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga Nacional#LaLiga65VueltaVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar