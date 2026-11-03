 Tráiler averiado bloquea el paso en la zona 10
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Tráiler con fallas obstaculiza el paso en la zona 10

El vehículo permanece en el carril central del bulevar Los Próceres.

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Serias complicaciones para la circulación vehicular se presentan este martes, 3 de noviembre, en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala debido a la presencia de un vehículo de transporte de carga pesada en la vía pública, el cual se quedó detenido por presentar fallas mecánicas.

Según la información compartida por las autoridades de tránsito, el tráiler permanece sobre el bulevar Los Próceres y 10.ª avenida, obstaculizando parcialmente el paso vehicular.

Esta situación impide el paso por el carril central con dirección hacia el bulevar Liberación, lo cual afecta este punto específico de ese importante tramo e impacta en la carga vehicular de áreas aledañas.

En el lugar hay personal encargado de la administración de este transporte que se encuentra llevando a cabo las acciones necesarias para ponerlo en marcha y liberar lo antes posible la circulación en el sector. También se tiene apoyo de las autoridades de tránsito, quienes han solicitado a los usuarios tomar las precauciones necesarias.

Otros vehículos varados

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que las brigadas de la institución brindan asistencia vial debido a la presencia de un bus varado por desperfectos mecánicos en el kilómetro 22.8 de la ruta Interamericana [CA-1 Occidente], en jurisdicción de Mixco, Guatemala.

La unidad de pasajeros se encuentra obstruyendo el carril derecho hacia occidente, por lo que se hizo el llamado a utilizar rutas alternas, de ser posible.

Por aparte, la institución trasladó equipos hacia el kilómetro 62.5 de la ruta CA-2 Occidente, en Escuintla, debido a que una camioneta agrícola se quedó varada por desperfectos mecánicos y obstruye el carril izquierdo hacia occidente.

Recomendaciones para los conductores

  • Conducir con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a los sectores afectados.
  • Respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades de tránsito.
  • Utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.
  • Mantener la distancia de seguridad entre vehículos y evitar maniobras repentinas.
  • Planificar sus recorridos con anticipación y considerar posibles retrasos en sus tiempos de traslado.
  • Mantenerse informados sobre las actualizaciones de las autoridades de tránsito y Provial.

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