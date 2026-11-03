 Trabajadores de salud protestan en la capital
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Salubristas protestan para exigir beneficio económico

Los sindicalistas de Salud se presentaron a las sedes del Ministerio de Finanzas y de la Onsec.

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Manifestación de sindicalistas de salud frente al Ministerio de Finanzas., Oscar Grijalva/EU
Manifestación de sindicalistas de salud frente al Ministerio de Finanzas. / FOTO: Oscar Grijalva/EU
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Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud llevaron a cabo un plantón este martes, 3 de noviembre, frente a la sede del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), en la Ciudad de Guatemala, para hacer una serie de peticiones a las autoridades.

Cándido Reyes, secretario de la referida organización, explicó que están solicitando que se cumpla con las gestiones necesarias para que se concrete la entrega de un incremento salarial de Q2 mil para todos los trabajadores de la cartera.

"Estamos exigiendo un incremento salarial a toda la clase trabajadora del Ministerio de Salud, pero lamentablemente no vemos las respuestas que queremos y por eso venimos al Ministerio de Finanzas para ver si Salud realmente hizo la solicitud que se comprometió con nosotros. Nos están dando un incremento salarial que, quizá no es lo que esperamos, pero nos puede ayudar a como está la situación de la canasta básica", dijo.

Seguimiento sobre el pago del aumento

Los representantes de los manifestantes se reunieron con la directora de presupuesto de la cartera del Tesoro e indicaron que la respuesta que recibieron es que el tema del aumento está en proceso y que esa entidad ya le dio respuesta al Ministerio de Salud, por lo que, según sus palabras, ahora corresponde verificar en esa cartera para conocer cuándo se concretará el pago.

Después de reunirse con la funcionaria, el grupo de trabajadores de salud se dirigió hacia la sede de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) para continuar con las averiguaciones sobre cómo avanza el proceso del aumento.

Los salubristas señalaron que continuarán dándole seguimiento al tema. "No vamos a permitir que nos hagan una propuesta diferente o que se reduzca lo que el presidente, a través del Ministerio de Salud, nos ofreció", aseguró el líder sindical.

La movilización de los manifestantes genera impacto en la circulación vehicular en la Ciudad de Guatemala, por lo que las autoridades solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias.

Salud confirma pago del aumento salarial a trabajadores

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, aseguró que ya se hizo efectivo el pago respectivo al personal permanente de esa cartera.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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