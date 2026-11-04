Piloto de tráiler fallece en accidente múltiple en Escuintla

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este miércoles, 4 de noviembre, en el kilómetro 54 de la autopista Palín-Escuintla, en cercanías del cruce hacia la ruta nacional 14, en el tramo con dirección hacia el sur. El percance fue protagonizado por un vehículo de transporte pesado, el cual impactó contra varios automóviles.
El tráiler, que viajaba cargado con bebidas gaseosas y agua pura, quedó volcado sobre la cinta asfáltica. Mientras tanto, la carga quedó esparcida en la zona.
En el lugar, lamentablemente se confirmó el fallecimiento del piloto tras sufrir serias lesiones por la fuerte colisión. Fue identificado como Darwin Gabriel Lagos Barahona, de 34 años.
De forma preliminar se conoció que la unidad accidentada presentó fallas en el sistema de frenos y esto generó que el conductor perdiera el control del volante, dando lugar a la múltiple colisión.
Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron varias unidades al lugar donde ocurrió este percance para atender a posibles afectados. Los equipos lograron rescatar con vida a una persona que permanecía en el interior de uno de los carros colisionados.
Impacto en la circulación vehicular
El alcalde municipal de Escuintla, Abraham Rivera, actualizó a través de sus redes sociales la información con respecto a este accidente. Indicó que el hecho ocurrió sobre la autopista Palín-Escuintla y pidió precaución a los usuarios.
El paso en el tramo con sentido al sur se encuentra temporalmente cerrado.
"Ante esta situación, hacemos un llamado a los conductores que transitan por el sector para que reduzcan la velocidad, mantengan la distancia correspondiente y conduzcan con extrema precaución, a fin de evitar nuevos incidentes", expresó el funcionario.