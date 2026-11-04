 Reos se amotinan en la cárcel Renovación I
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Reos se amotinan en cárceles

Reclusos mantienen retenidos a guardias del Sistema Penitenciario en el Centro de Detención Preventiva de Máxima Seguridad Renovación I.

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Agentes de élite en Renovación 1., Foto Archivo Ministerio de Gobernación.
Agentes de élite en Renovación 1. / FOTO: Foto Archivo Ministerio de Gobernación.
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La noche de este  miércoles 4 de noviembre, se reportan incidentes en diferentes centros carcelarios; sin embargo, el Ministerio de Gobernación, aún no confirma los motines. 

De manera preliminar se ha reportaron motines en el Centro de Detención Preventiva de Máxima Seguridad Renovación I, y en el Centro de Detención Preventiva "El Boquerón", ubicado en el departamento de Santa Rosa. Los reclusos habrían tomado como rehenes a guardias del Sistema Penitenciario.

Bomberos Voluntarios se encuentran en cercanías de ambos penales por prevención. Por su parte el Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobernación, no se han pronunciado ante los requerimientos de la prensa. 

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La cárcel de máxima seguridad

Disturbios

El pasado 17 de enero ocurrió un amotinamiento en Renovación 1, el mismo tardó más de 24 horas y finalizó el 18 de enero, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tomaron el control sometiendo a varios lideres de estructuras criminales.

Estas acciones acarrearon una ola de violencia en contra de agentes de la PNC que fueron atacados de manera sorpresiva, cobrando la vida de al menos 11 elementos.

El 16 de mayo pasado, se llevó a cabo un operativo de alto impacto en la cárcel Renovación I, con el objetivo de fortalecer el control de las prisiones del país. En las acciones participaron equipos del grupo élite del Sistema Penitenciario, PNC y del Ejército de Guatemala.

En el marco de esta acción se ejecutó el traslado de nueve líderes de la pandilla del Barrio 18 hacia un nuevo pabellón aislado en la cárcel Canadá. Ellos permanecían en celdas habilitadas en furgones colocados en el perímetro de Renovación I bajo fuertes medidas de seguridad debido a que los espacios donde habían sido ingresados inicialmente fueron destruidos durante el motín en enero de 2026.

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