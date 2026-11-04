Diputado David Illescas: Pelea en Estadio Impacta a Todos

Un incidente de violencia sacudió el estadio Revolución de Guatemala, donde el diputado David Illescas, integrante de la bancada Raíces, admitió haber participado en una trifulca entre aficionados y haber portado un arma de fuego.
El legislador justificó su accionar, afirmando que defendía a los seguidores del club San Miguel Petapa, del cual es directivo, tras un partido contra la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Videos que circularon en redes sociales mostraron a varias personas involucradas en la confrontación en las graderías del recinto deportivo, ubicado en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en la zona 12 de la capital guatemalteca.
David Illescas aparece entre los asistentes que intercambiaron golpes al término del encuentro, correspondiente al Torneo Apertura 2026 de la segunda división.
En declaraciones, David llescas sostuvo que el conflicto se inició después del pitazo final, cuando un grupo de seguidores de la Usac se acercó al sector donde se encontraba la afición visitante.
"Al terminar el partido vienen unos cuantos malos aficionados de la universidad a buscar a la gente de Petapa", relató el diputado.
Según su versión, en ese grupo de aficionados de San Miguel Petapa había familias, directivos, mujeres y adultos mayores, lo que motivó la intervención de los hombres presentes.
"A los pocos hombres que habíamos ahí nos tocó plantarnos y defender a esta gente", afirmó Illescas, quien negó que el enfrentamiento tuviera como objetivo atacarlo por su condición de legislador, definiéndolo como "un tema futbolero".
El congresista aseguró que los simpatizantes universitarios ingresaron al área asignada a los seguidores de San Miguel Petapa debido a que una puerta en la separación entre ambas localidades quedó abierta.
"La mala seguridad de la universidad dejó abierta una puerta. Por esa puerta es que ingresan los aficionados de la universidad", explicó.
Portación de arma de fuego en el estadio
David Illescas reconoció abiertamente que ingresó al estadio con un arma de fuego. "Yo todo el tiempo porto arma de fuego", respondió cuando Infobae le consultó si la llevaba durante el partido.
Al ser cuestionado sobre la legalidad o pertinencia de portar un arma en un recinto deportivo, el congresista argumentó la necesidad de extremar precauciones en Guatemala, citando el caso de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal anticorrupción, quien fue asesinado en un área deportiva.
Al finalizar la pelea, imágenes difundidas en redes sociales mostraron al diputado saliendo del estadio acompañado de su pareja, de un guardia de seguridad del estadio y de algunas personas del deportivo Petapa.
David Illescas sostuvo que no estaba acompañado por personal de seguridad privada y aseguró no haber ingerido alcohol, afirmando: "Yo no bebo, tengo más de un año de no ingerir licor".
En los videos publicados en redes sociales, se observa a aficionados de la Usac increpar al congresista y gritarle improperios desde las graderías del estadio Revolución. Un grupo de personas descendió por la escalera amarilla de la tribuna, continuando con los gritos en contra del diputado.
David Illescas indicó que sufrió una lesión menor en la mano derecha, aunque descartó fracturas. «Tengo golpeada la mano, pero ya me dijeron que solo es inflamación», explicó. El político afirmó que no presentará una denuncia por lo ocurrido, manteniendo la postura de que «lo que pasa en la cancha se queda en la cancha».