 Diputado David Illescas: Pelea en Estadio Impacta a Todos
Nacionales

VIDEO. Diputado David Illescas protagoniza pelea en pleno estadio

El legislador, que se ha convertido en tendencia, pasó de espectador a protagonista de un enfrentamiento durante un partido entre USAC y San Miguel Petapa cuyas imágenes ya se hicieron virales.

Compartir:
El diputado David Illescas presentó una denuncia en el Ministerio Público contra dos agentes fiscales., Omar Solís/Emisoras Unidas
El diputado David Illescas presentó una denuncia en el Ministerio Público contra dos agentes fiscales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un incidente de violencia sacudió el estadio Revolución de Guatemala, donde el diputado David Illescas, integrante de la bancada Raíces, admitió haber participado en una trifulca entre aficionados y haber portado un arma de fuego.

El legislador justificó su accionar, afirmando que defendía a los seguidores del club San Miguel Petapa, del cual es directivo, tras un partido contra la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Videos que circularon en redes sociales mostraron a varias personas involucradas en la confrontación en las graderías del recinto deportivo, ubicado en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en la zona 12 de la capital guatemalteca.

David Illescas aparece entre los asistentes que intercambiaron golpes al término del encuentro, correspondiente al Torneo Apertura 2026 de la segunda división.

En declaraciones, David llescas sostuvo que el conflicto se inició después del pitazo final, cuando un grupo de seguidores de la Usac se acercó al sector donde se encontraba la afición visitante.

"Al terminar el partido vienen unos cuantos malos aficionados de la universidad a buscar a la gente de Petapa", relató el diputado.

Según su versión, en ese grupo de aficionados de San Miguel Petapa había familias, directivos, mujeres y adultos mayores, lo que motivó la intervención de los hombres presentes.

"A los pocos hombres que habíamos ahí nos tocó plantarnos y defender a esta gente", afirmó Illescas, quien negó que el enfrentamiento tuviera como objetivo atacarlo por su condición de legislador, definiéndolo como "un tema futbolero".

El congresista aseguró que los simpatizantes universitarios ingresaron al área asignada a los seguidores de San Miguel Petapa debido a que una puerta en la separación entre ambas localidades quedó abierta.

"La mala seguridad de la universidad dejó abierta una puerta. Por esa puerta es que ingresan los aficionados de la universidad", explicó.

Portación de arma de fuego en el estadio

David Illescas reconoció abiertamente que ingresó al estadio con un arma de fuego. "Yo todo el tiempo porto arma de fuego", respondió cuando Infobae le consultó si la llevaba durante el partido.

Al ser cuestionado sobre la legalidad o pertinencia de portar un arma en un recinto deportivo, el congresista argumentó la necesidad de extremar precauciones en Guatemala, citando el caso de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal anticorrupción, quien fue asesinado en un área deportiva.

Al finalizar la pelea, imágenes difundidas en redes sociales mostraron al diputado saliendo del estadio acompañado de su pareja, de un guardia de seguridad del estadio y de algunas personas del deportivo Petapa.

David Illescas sostuvo que no estaba acompañado por personal de seguridad privada y aseguró no haber ingerido alcohol, afirmando: "Yo no bebo, tengo más de un año de no ingerir licor".

En los videos publicados en redes sociales, se observa a aficionados de la Usac increpar al congresista y gritarle improperios desde las graderías del estadio Revolución. Un grupo de personas descendió por la escalera amarilla de la tribuna, continuando con los gritos en contra del diputado.

David Illescas indicó que sufrió una lesión menor en la mano derecha, aunque descartó fracturas. «Tengo golpeada la mano, pero ya me dijeron que solo es inflamación», explicó. El político afirmó que no presentará una denuncia por lo ocurrido, manteniendo la postura de que «lo que pasa en la cancha se queda en la cancha».

En Portada

Accidente en Villa Nueva: Tráiler volcado y locales de mercado destruidost
Nacionales

Accidente en Villa Nueva: Tráiler volcado y locales de mercado destruidos

06:19 AM, Nov 04
Video capta el momento exacto en que tráiler vuelca y destruye locales en mercado de Villa Nuevat
Nacionales

Video capta el momento exacto en que tráiler vuelca y destruye locales en mercado de Villa Nueva

07:49 AM, Nov 04
Rodri se une a la lista de lesionados del Barcelonat
Deportes

Rodri se une a la lista de lesionados del Barcelona

07:12 AM, Nov 04
Vehículos de transporte pesado obstaculizan la circulación en la capitalt
Nacionales

Vehículos de transporte pesado obstaculizan la circulación en la capital

07:31 AM, Nov 04
Del tenis a los despachos: Nadal tendrá un cargo en el Real Madridt
Deportes

Del tenis a los despachos: Nadal tendrá un cargo en el Real Madrid

07:51 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal Madrid#LaLiga65VueltaLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar