Motines en cárceles: Gobernación activa protocolos

El Ministerio de Gobernación confirmó este jueves, 5 de noviembre, que se encuentra dándole seguimiento a los hechos registrados en los centros penitenciarios El Boquerón, ubicado en el departamento de Santa Rosa; y en Renovación I, en Escuintla, donde se reporta el amotinamiento de reos.
Entre la tarde y noche de ayer surgieron las primeras alertas con respecto a incidentes en las referidas cárceles; sin embargo, durante horas las autoridades evitaron pronunciarse. Fue hasta esta madrugada que se informó de parte de la referida cartera que las fuerzas de seguridad han activado los protocolos correspondientes para restablecer el control.
Según la información preliminar recabada, se ha registrado alteración del orden en los centros de detención y podría haber guardias del Sistema Penitenciario retenidos como rehenes por parte de los privados de libertad.
Los cuerpos de socorro detallaron que desde que tuvieron conocimiento sobre posibles incidentes se trasladaron a ambos penales y han mantenido presencia en el perímetro como medida de prevención. Hasta ahora no se tiene reporte de cuántas personas estarían involucradas en los disturbios o la situación que enfrentan los posibles afectados.
Diligencias de autoridades en proceso
La cartera de Gobernación informó que se estaba desarrollando una primera fase de evaluación para determinar los alcances de la situación y orientar las acciones de respuesta en El Boquerón y Renovación I.
Hasta el momento se está a la espera de una actualización por parte de la institución sobre cómo avanzan los procedimientos en las referidas prisiones.
"Solicitamos a la población y a los familiares mantenerse informados a través de los canales oficiales del Ministerio de Gobernación", expresó.
Asimismo, se anunció de parte de las autoridades que se brindará una conferencia de prensa para dar detalles sobre las acciones de han tomado para retomar el control. No se confirmó el horario en el que se llevará a cabo este pronunciamiento.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7