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Tocando las pelotas
“TOCANDO LAS PELOTAS” es el podcast oficial de entretenimiento de Universo Futbol. Conducido por Luchy Castañeda y Goyo de León, reúne a invitados especiales, deportistas y creadores de contenido en conversaciones cargadas de humor, actualidad y pasión futbolera.Un formato dinámico y multiplataforma que conecta a las marcas con una audiencia apasionada y altamente participativa durante la máxima fiesta del fútbol.
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