 Grem: peluches inteligentes con IA que debes conocer
Tecnología

¿Qué son los Grem? Conoce los peluches con Inteligencia Artificial

Cada muñeco puede desarrollar una "personalidad propia" en función de la forma en que se le habla o trata.

Grem
Grem

El mundo de los juguetes da un nuevo salto tecnológico con la llegada de los Grem, peluches dotados de inteligencia artificial que han comenzado a generar furor entre niños, jóvenes y coleccionistas.

Estos curiosos muñecos no solo destacan por su apariencia tierna y coleccionable, sino también por la capacidad de interactuar con sus dueños de una manera que combina diversión, personalización y tecnología de última generación.

Peluches que "piensan y responden"

A diferencia de los juguetes tradicionales, los Grem están equipados con sistemas de IA que les permiten mantener conversaciones básicas, reconocer patrones de voz, responder a estímulos y hasta aprender de la interacción cotidiana con sus propietarios.

Esto significa que cada muñeco puede desarrollar una "personalidad propia" en función de la forma en que se le habla o trata.

Además, cuentan con sensores y conexión a aplicaciones móviles, lo que amplía la experiencia de juego: desde configurar sus respuestas hasta recibir actualizaciones que mejoran sus funciones con el tiempo.

Una nueva forma de entretenimiento digital

Los fabricantes de los Grem aseguran que su objetivo no es únicamente el entretenimiento, sino también ofrecer un compañero interactivo que fomente la creatividad, la comunicación y en algunos casos, hasta el aprendizaje de idiomas o habilidades sociales.

El fenómeno recuerda al auge de los tamagotchis en los años 90 o de los Furby en los 2000, pero con un salto tecnológico mucho más avanzado gracias al uso de inteligencia artificial.

Críticas y debates

Aunque la llegada de los Grem ha generado entusiasmo, también abre un debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los niños.

Algunos especialistas advierten que un exceso de interacción con juguetes inteligentes podría desplazar las relaciones sociales tradicionales, mientras que otros lo ven como una herramienta de acompañamiento positivo, siempre bajo supervisión.

El nuevo objeto de deseo

Los Grem se han convertido en un artículo de moda en redes sociales, donde usuarios comparten videos mostrando las peculiares reacciones de sus peluches. El éxito ha llevado a que las primeras ediciones se agoten rápidamente en tiendas en línea y que empiecen a surgir comunidades de fanáticos coleccionistas.

