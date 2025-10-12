 Serie 15T: Revolución en Fotografía Móvil con Cámaras Leica
Tecnología

La Serie 15T revoluciona la fotografía móvil con cámaras Leica y potencia de nueva generación

La nueva Serie 15T llega a Guatemala con cámaras Leica, diseño premium y potencia de última generación que eleva la experiencia móvil a otro nivel.

15T, 15T
15T / FOTO: 15T

La esperada Serie 15T ya está disponible en Guatemala, marcando un nuevo capítulo en la evolución de los smartphones de gama alta.  Con un diseño refinado, cámaras co-desarrolladas con Leica y conectividad avanzada, esta línea promete transformar la forma en que los usuarios capturan, crean y se conectan.

La nueva serie está compuesta por dos modelos: 15T y 15T Pro, ambos equipados con un sistema de triple cámara profesional.  El 15T incorpora un lente principal, uno ultra gran angular y otra telefoto, mientras que el 15T Pro agrega la innovadora Leica 5x Pro Telefoto, ideal para lograr planos detallados con precisión.

Las distancias focales cubren desde 15 mm hasta 230 mm, permitiendo desde paisajes amplios hasta retratos con un nivel de detalle excepcional. El sensor principal de 50 MP con lente Leica Summilux ofrece colores vivos, contraste equilibrado y alto rendimiento en condiciones de poca luz.

El 15T Pro de Xiaomi, además, estrena el sensor Light Fusion 900, con un rango dinámico de 13.5 EV, zoom óptico de 5x y hasta 20x Ultra Zoom. Ambos integran una cámara frontal de 32 MP y grabación de video en 4K HDR10+, mientras que el modelo Pro incluye grabación en 4K a 120 fps para resultados cinematográficos.

Más de la serie 15T

En software, la Serie 15T debuta con HyperOS 3, un sistema operativo que optimiza el rendimiento y mejora la multitarea, con una interfaz más fluida y elementos visuales renovados.  Además, incluye HyperAI, una inteligencia de sistema que anticipa las necesidades del usuario y permite una sincronización más eficiente entre dispositivos del ecosistema.

En diseño, el 15T Pro cuenta con una pantalla de 6.83 pulgadas, resolución 1.5K, tasa de refresco de hasta 144 Hz y brillo máximo de 3200 nits.

Fotos nocturnas excepcionales e Inteligencia Artificial avanzada, las características de la nueva Serie Xiaomi 14T

¡Los nuevos smartphones insignia de la Serie Xiaomi 14T ya están en Guatemala! Con capacidades de fotografía móvil de primer nivel, potentes funciones de Inteligencia Artifical, un diseño elegante y otras características que harán de estos dispositivos los favoritos del momento. ¡Conócelos!

El 15T ofrece una experiencia fluida de 120 Hz con tecnología que reduce la fatiga visual. Ambos modelos incluyen protección Gorilla Glass 7i y certificación IP68.

