Día del Gato: ¿Por qué se celebra el 8 de agosto?

¡Cada 8 de agosto se celebra el Día del Gato! A lo largo de la historia, los felinos han acompañado a personas de distintos ámbitos, desde aristócratas hasta políticos y figuras de todo tipo, y, junto a los perros, forman parte de las mascotas con mayor presencia en el mundo, haciéndose merecedores de sus propias festividades.
Una de ellas se celebra el 8 de agosto, gracias al Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés) y a otros grupos defensores de los derechos de los animales. Esta organización decidió crear una fecha dedicada al gato en el 2002.
¿Y por qué se escogió el 8 de agosto? Según recogen medios internacionales, la razón es porque en esa fecha se da la época del año, en el hemisferio norte, en la que los gatos son más propensos a estar en celo.
¿Tres Días del Gato?
Además de hoy, los "michis" son los únicos animales que celebran su "día" en otras dos ocasiones a lo largo del año, teniendo así dedicadas tres fechas en la agenda anual.
Al gato también se le reconoce el 29 de octubre, gracias a la experta en estilo de vida de mascotas, Colleen Paige, quien decidió dedicar ese día para promover el bienestar animal.
Y por último se suma el 20 de febrero, día establecido por los internautas raíz de la muerte de "Socks", el gato de la familia del expresidente estadounidense, Bill Clinton, que tuvo que ser sacrificado en 2001 debido al cáncer que padecía.
¿Cómo celebras tú a tu "michi" en este día especial?