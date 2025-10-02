Colágeno Innovador: Combate 16 Signos de la Edad Efectivamente

El cuidado de la piel se debe iniciar desde los 25 años, cuando comienza la etapa en la que el cuerpo ya no es capaz de recuperarse por completo de forma natural. Uno de los compuestos que más impactan a la regeneración de la piel es el colágeno, una proteína que desempeña numerosas funciones en el organismo.
La dermatóloga Angela Guzmán, de Laboratorios VICHY, explicó que de los 28 tipos de colágeno que existen, al menos 16 están relacionados con la salud de la piel y que han sido clasificados en cuatro grupos de acuerdo a su función:
- Tipo 1: permite que las capas de la piel se mantengan unidas
- Tipo 2: Está relacionado con la elasticidad
- Tipo 3: Forma el andamiaje de la piel
- Tipo 4: Sirve de enlace para unir todos los colágenos
De acuerdo con Guzmán, los tipo 1 y 3 son los más importantes y los que debemos buscar en un producto de colágeno. Además, explicó que la mejor forma de nutrir a la piel con esta proteína es con productos tópicos.
Innovación para el cuidado de la piel
Laboratorios VICHY lanzó recientemente su innovador Collagen Specialist 16 Sérum, un avance científico en el cuidado de la piel. Se trata de un producto con una composición única en el mercado ya que su estricta vinculación de al menos tres ingredientes promueve la síntesis de los 16 colágenos de la piel.
Esto permite, de forma comprobada, que se disminuyan los 16 signos de envejecimiento de la piel, entre ellos, manchas, luminosidad, flacidez, entre otros.
Collagen Specialist 16 Sérum llega a Guatemala con una fusión única de tres ingredientes básicos haciendo uso de la tecnología de vinculación:
- Matrixyl: que son péptidos que están en el cuerpo y que su función es estimular el colágeno de forma natural.
- Maitake: extracto de un hongo cuya función es defender a la piel contra el estrés exterior.
- Ramnosa: una azúcar vegetal que inhibe la degradación fisiológica del colágeno.
Prevención de los signos del envejecimiento
Aunque el proceso de envejecimiento inicia a los 25 años, los primeros cambios fisiológicos se presentan a partir de los 30, mientras que los metabólicos aparecen a partir de los 40.
De acuerdo con Guzmán, el 25 % del envejecimiento es genético y se manifiesta en esas personas que comúnmente llamamos "come años", mientras que el 75 % va a depender del escosoma, con siete factores que influencian el envejecimiento de forma directa:
- Estrés
- Falta de sueño
- Alimentación
- Exposición a la radiación ultravioleta
- Clima
- Tabaquismo
- Contaminación ambiental