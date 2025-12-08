Mujer se Casa con el Cadáver de su Novio Asesinado

Una mujer de 21 años demostró lo profundamente enamorada que estaba de su novio, presuntamente asesinado por su padre y dos hermanos, al "casarse" con su cadáver en el distrito Nanded de Maharashtra.
Los videos del acto de Aanchal Mamidwar en la casa del joven fallecido y su pedido de que su familia sea ahorcada por el asesinato se volvieron virales en las redes sociales.
La joven y su novio Saksham Tate mantenían una relación en secreto, pero desafortunadamente fueron descubiertos. Aunque ambos tenían la intención de casarse, la familia de Aanchal se opusieron pues, de acuerdo con sus costumbres, ambos pertenecían a castas diferentes.
El día del crimen, Tate, de 25 años, estaba en una reunión con sus amigos cuando el padre y los hermanos de Aanchal llegaron a agredirlo físicamente. Se mencionó que el patriarca le disparó en las costillas y después lo golpeó en la cabeza con un objeto contundente, provocando así su muerte. El responsable y sus cómplices fueron detenidos poco después.
Tras enterarse de lo sucedido, la joven tomó una decisión: casarse con Tate o, al menos, con su cadáver. La mujer asistió a su funeral y realizó un rito simbólico; se colocó una marca roja en su frente, en señal de que era una mujer casada.
"Estuve enamorada de Saksham durante los últimos tres años, pero mi padre se opuso a nuestra relación por diferencias de casta. Mi familia amenazó a menudo con matar a Saksham, y ahora mi padre y mis hermanos Himesh y Sahil lo han hecho. Quiero justicia. Quiero que sean ahorcados", dijo
¿Qué sucederá con los implicados?
El padre y hermanos de Aanchal, la joven que se casó con el cadáver de su novio, fueron detenidos y están a la espera de su juicio correspondiente. Se reporta que serán juzgados por los delitos de uso de arma, asesinato y discriminación.
Esto último, debido a que rechazaban al hoy occiso solo por pertenecer a una casta diferente. Pese a ser de su familia, la joven ha exigido a las autoridades que les den la pena de muerte.
Hasta el momento, se desconoce cuándo será el juicio y si, en caso de ser declarados culpables, realmente serán condenados a la pena de muerte.