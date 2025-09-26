 Piloto herido y ayudante fallecido tras disparos contra bus
Nacionales

Piloto herido y ayudante fallecido tras disparos contra bus

El hecho de violencia ocurrió en Escuintla.

ESCENA DEL CRIMEN
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:

Los trabajadores y pasajeros de un autobús fueron víctimas de un ataque armado que se registró en horas de la madrugada de este viernes 26 de septiembre en el kilómetro 79 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Siquinalá, Escuintla. El saldo fue de una persona fallecida y una herida.

De acuerdo con la información compartida acerca de este caso, la unidad de los transportes "Esperanza", que cubre la ruta de Santiago Atitlán, Sololá, hacia la Ciudad de Guatemala, transitaba por el referido tramo cuando desconocidos dispararo en repetidas ocasiones contra la misma. Las balas alcanzaron al ayudante y al piloto y el primero de ellos falleció.

Los Bomberos Voluntarios informaron que a su centro de llamadas ingresaron múltiples solicitudes de auxilio en donde se notificaba que había personas heridas por proyectiles de arma de fuego dentro de una unidad de transporte de pasajeros.

De inmediato, la institución trasladó personal de la 41 compañía al lugar, el cual constató que había dos personas lesionadas. Al evaluarlas, se confirmó que una de ellas ya no contaba con signos vitales. La víctima mortal no ha sido identificada, solo se conoció que era el ayudante del bus.

Mientras tanto, al conductor, identificado como Jaime Sinac Mendoza, de 40 años, quien presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo, los socorristas le brindaron soporte vital avanzado y posteriormente lo trasladaron hacia el hospital nacional de Escuintla.

