 Detenido guardia de seguridad por ataque armado
Nacionales

Detienen a guardia de seguridad implicado en ataque armado

El sindicado supuestamente hirió con una escopeta a oro hombre en Zacapa.

El sospechoso fue puesto a disposición de la justicia para dilucidar su situación legal., PNC
El sospechoso fue puesto a disposición de la justicia para dilucidar su situación legal. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron este sábado, 20 de septiembre, la captura de un guardia de seguridad presunto responsable de herir con escopeta a otro hombre. El operativo se llevó a cabo en el kilómetro 162.7, en jurisdicción de la aldea Arenal, Gualán, departamento de Zacapa.

La Policía Nacional Civil (PNC) fue notificada con respecto a un hecho de violencia en el que una persona había quedado herida, por lo que de inmediato trasladaron unidades al lugar para el seguimiento respectivo del caso.

Los agentes iniciaron con los procesos de investigación y localizaron al sospechoso de 45 años, quien aseguró que laboraba en una empresa dedicada a brindar servicios de asesoría y consultoría de seguridad. Incluso utilizaba un uniforme relacionado con el puesto que desempeñaba al momento de ser aprehendido.

De acuerdo con las averiguaciones preliminares, este individuo habría disparado con una escopeta a la víctima, hiriéndolo en el pie derecho. El afectado fue trasladado a un centro asistencial donde quedó ingresado.

Mientras tanto, el presunto agresor, a quien se le incautó una escopeta calibre 12 y 10 municiones con su respectiva tenencia, fue consignado y trasladado ante los órganos de justicia para dilucidar su situación legal.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer los pormenores con respecto de lo ocurrido en el marco de este caso. Será ante las autoridades judiciales que se determinarán los hechos y se establecerá la implicación del detenido en el ataque.

