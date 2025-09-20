 Paso cerrado en San Vicente Pacaya, Escuintla, por derrumbe
Nacionales

Paso parcialmente cerrado en San Vicente Pacaya, Escuintla, por derrumbe

El área afectada es el km. 44, en San Vicente Pacaya.

El material cubrió en su totalidad los carriles en ambos sentidos de la carretera., Provial
El material cubrió en su totalidad los carriles en ambos sentidos de la carretera. / FOTO: Provial

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que este sábado 20 de septiembre se registró un derrumbe en el kilómetro 44 de la ruta departamental 03-ESC, en jurisdicción del municipio de San Vicente Pacaya, Escuintla.

El material y las rocas que se desprendieron cayeron sobre la cinta asfáltica, dejando bloqueado en su totalidad el paso vehicular. Los carriles de ambos sentidos permanecieron cerrados durante horas.

La Conred reportó que personal de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Vicente Pacaya iniciaron de inmediato con las acciones de limpieza ante este derrumbe de grandes proporciones.

Foto embed
Personal de diferentes instituciones trabaja en el área del derrumbe en Km. 44 de San Vicente Pacaya. - Conred

Mientras tanto, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) trasladó brigadas al área afectada para atender esta emergencia.

Aproximadamente a las 08:20 horas, los trabajos llevados a cabo permitieron habilitar un carril en el sector, por lo que las autoridades de tránsito regulan el paso, en tanto continúan las acciones para liberar por completo la circulación.

Derrumbes en otros sectores

Durante la noche del pasado viernes 19 de septiembre se reportó un derrumbe en el kilómetro 17 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción de Llano Largo, Guatemala.

Provial detalló que el paso quedó cerrado por completo hacia el norte y también se vio afectado el carril izquierdo al sur. Las brigadas de la institución mantienen presencia en el área.

Las labores de limpieza se mantienen este sábado en el tramo para retirar por completo el material que cayó sobre la carretera.

Otro de los sectores afectados por derrumbes es el kilómetro 150 de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en Nahualá, Sololá, donde las rocas obstaculizan el 80 por ciento del carril derecho hacia occidente.

La Conred informó que en horas de la madrugada de este sábado se registró un deslizamiento en el kilómetro 206 de la RN 7E, caserío Nuevo San Julian, San Miguel Tucurú, Alta Verapaz. A través de la Coordinadora Departamental se coordinaron las acciones de limpieza con la Zona Vial No. 7 de Caminos.

