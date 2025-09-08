Estudio técnico de Conred por derrumbe en zona 13

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer este lunes 8 de septiembre que le está dando seguimiento a la situación generada en el kilómetro 9.5 de la avenida Hincapié, zona 13, Ciudad de Guatemala, donde se registró un derrumbe.
Fue el pasado domingo que se tuvo la primera alerta con respecto a este incidente en el referido sector. La Municipalidad de Guatemala informó que cerró un carril con sentido hacia la ciudad capital, luego de detectar el desprendimiento de materiales que caían sobre la carretera.
De acuerdo con la institución, en seguimiento a lo ocurrido este lunes se desarrolló un estudio técnico en el área, el cual estuvo a cargo del personal de la Dirección de Mitigación, que buscaba verificar los efectos de lo que está ocurriendo.
"Se realizó una evaluación en el área afectada, por lo que estarán generando un informe técnico para constatar las condiciones en las que se encuentra el área y emitir las recomendaciones correspondientes, detalló la institución.
Erosión en el área
Andrés Erazo, vocero de la Conred, señaló que se tuvo reporte de un deslizamiento activo en el área derivado de la erosión producida por el desprendimiento de material a causa de la lluvia.
Durante una entrevista en el programa Hora 15, de Emisoras Unidas, indicó que actualmente está en proceso un estudio técnico, luego se genera un informe técnico para determinar las condiciones y recomendaciones, para tomar las precauciones del caso, para que no se agrave la situación.
Agregó que hay factores que pueden acelerar, no solo las lluvias, sino también de las condiciones del terreno.
En cuanto el tiempo de estudio, el funcionario dijo que a lo largo de esta semana podrían tenerse los resaltados.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7