Arrancan trabajos por derrumbe en km. 65 ruta al Atlántico

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció que este domingo 31 de agosto de 2025 iniciarán los trabajos de reparación por un derrumbe en el kilómetro 65 de la carretera al Atlántico. El pasado sábado, una gran cantidad de tierra y piedras de grandes dimensiones se desprendió de lo alto de una montaña en este tramo, poniendo en peligro a los usuarios de la vía.
En ese sentido el CIV emitió un comunicado para explicar que los trabajos se iniciarán hasta este domingo, por el riesgo que representaba estar cerca de la zona del alud durante el pasado sábado. "A los conductores usuarios de la ruta al Atlántico, se les informa que derivado del desprendimiento de rocas y tierra en el kilómetro 65 se han bloqueado los carriles hacia el norte", precisó la cartera.
Tras el deslizamiento de ayer, brigadas de la Unidad de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) acudieron al área para regular el paso por medio de un carril reversible. Por lo tanto, las autoridades garantizaron el paso en ese momento.
Para este domingo, el CIV anunció que en el kilómetro 65 de la referida hay "personal y maquinaria de la Dirección General de Caminos".
El peligro sigue en la ruta al Atlántico
"Sin embargo, debido a que continúan los desprendimientos de material, por seguridad de los obreros, las labores de retiro de material iniciarán hasta mañana domingo, esperando que las condiciones de estabilidad en el talud hayan mejorado", precisó la entidad.
El CIV solicitó "transitar con precaución por dicho kilometraje, reducir la velocidad para incorporarse de manera segura al carril reversible y evitar detenerse en el punto para observar o tomar fotografías y videos".
La cartera de Comunicaciones no descartó que los trabajos en el área se extiendan al próximo lunes en el sector, por lo que pidió a los viajeros tomar las precauciones pertinentes. Cabe destacar que el material que desciende de la montaña cae desde una altura considerable y por eso representa peligro para los transeúntes.