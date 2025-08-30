 Triple colisión deja cinco heridos en bulevar Los Próceres
Nacionales

Triple colisión deja cinco heridos en bulevar Los Próceres

Autoridades de tránsito implementaron acciones para agilizar el paso, tras una colisión entre tres vehículos en esta parte del bulevar Los Próceres.

Compartir:
El accidente causó serios daños en dos de los carros involucrados. , Captura de pantalla.
El accidente causó serios daños en dos de los carros involucrados. / FOTO: Captura de pantalla.

El gerente de comunicación de la Empresa Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA), Amílcar Montejo, informó que tres vehículos protagonizaron una triple colisión en el bulevar Los Próceres y 23 avenida de la zona 10, durante la mañana de este sábado 30 de agosto de 2025. Montejo precisó que el incidente causó heridas en por lo menos cinco personas que tuvieron que ser atendidas y trasladadas a distintos centros asistenciales.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron que en el accidente estuvieron involucrados un autobús del transporte extraurbano de pasajeros y un carro negro que resultó con daños significativos en su infraestructura. Cabe destacar que el percance causó congestionamiento en dirección hacia San José Pinula y zonas aledañas.

En las imágenes compartidas en las redes sociales se puede apreciar que el accidente también fue protagonizado por un microbús celeste. Las autoridades viales acudieron al lugar para movilizar los carros afectados y permitir el paso de vehículos, debido a que el accidente impidió el paso de hasta motocicletas.

Montejo precisó que uno de los heridos fue trasladado a un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), mientras que otros fueron llevados a otros centros de atención médica. El comunicador señaló que el escenario del accidente quedó en manos de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras que la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala (PMT) se quedó en el lugar para agilizar el tránsito de vehículos.

En otros accidentes, Montejo señaló que dos motocicletas chocaron en la Avenida Petapa y 14 calle de la zona 12 capitalina, afectando el tránsito en sentido de Villa Nueva. Como consecuencia de este choque, dos heridos tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios, indicó.

Precaución por lluvias

Autoridades de tránsito pidieron tomar precauciones por las constantes lluvias que se viven en la Ciudad de Guatemala desde el mediodía de este sábado. En otras ocasiones, los voceros de las distintas PMT del departamento de Guatemala pidieron moderar la velocidad, tomando en cuenta que el asfalto se vuelve resbaladizo por el agua.

Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, constantemente ha solicitado encender las luces de su vehículo al manejar bajo la lluvia y reducir la velocidad. La profesional de la comunicación también ha mencionado la importancia de mantener una distancia adecuada entre vehículos cuando las precipitaciones afectan el asfalto.

Tras operativos, capturan a cinco supuestos secuestradores

El MP confirmó la captura de cinco personas con posibles vínculos en un caso de secuestro. Las diligencias empezaron el viernes pasado.

En Portada

Entregan módulos prefabricados en Hospital de Amatitlánt
Nacionales

Entregan módulos prefabricados en Hospital de Amatitlán

11:22 AM, Ago 30
Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemalat
Deportes

Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemala

12:24 PM, Ago 30
Patrulla Fronteriza detiene a dos bomberos inmigrantes mientras combatían incendio en Washingtont
Internacionales

Patrulla Fronteriza detiene a dos bomberos inmigrantes mientras combatían incendio en Washington

11:52 AM, Ago 30
Triple colisión deja cinco heridos en bulevar Los Prócerest
Nacionales

Triple colisión deja cinco heridos en bulevar Los Próceres

01:07 PM, Ago 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos