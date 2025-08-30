Triple colisión deja cinco heridos en bulevar Los Próceres

El gerente de comunicación de la Empresa Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA), Amílcar Montejo, informó que tres vehículos protagonizaron una triple colisión en el bulevar Los Próceres y 23 avenida de la zona 10, durante la mañana de este sábado 30 de agosto de 2025. Montejo precisó que el incidente causó heridas en por lo menos cinco personas que tuvieron que ser atendidas y trasladadas a distintos centros asistenciales.
Imágenes compartidas en redes sociales mostraron que en el accidente estuvieron involucrados un autobús del transporte extraurbano de pasajeros y un carro negro que resultó con daños significativos en su infraestructura. Cabe destacar que el percance causó congestionamiento en dirección hacia San José Pinula y zonas aledañas.
En las imágenes compartidas en las redes sociales se puede apreciar que el accidente también fue protagonizado por un microbús celeste. Las autoridades viales acudieron al lugar para movilizar los carros afectados y permitir el paso de vehículos, debido a que el accidente impidió el paso de hasta motocicletas.
Montejo precisó que uno de los heridos fue trasladado a un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), mientras que otros fueron llevados a otros centros de atención médica. El comunicador señaló que el escenario del accidente quedó en manos de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras que la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala (PMT) se quedó en el lugar para agilizar el tránsito de vehículos.
En otros accidentes, Montejo señaló que dos motocicletas chocaron en la Avenida Petapa y 14 calle de la zona 12 capitalina, afectando el tránsito en sentido de Villa Nueva. Como consecuencia de este choque, dos heridos tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios, indicó.
Precaución por lluvias
Autoridades de tránsito pidieron tomar precauciones por las constantes lluvias que se viven en la Ciudad de Guatemala desde el mediodía de este sábado. En otras ocasiones, los voceros de las distintas PMT del departamento de Guatemala pidieron moderar la velocidad, tomando en cuenta que el asfalto se vuelve resbaladizo por el agua.
Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, constantemente ha solicitado encender las luces de su vehículo al manejar bajo la lluvia y reducir la velocidad. La profesional de la comunicación también ha mencionado la importancia de mantener una distancia adecuada entre vehículos cuando las precipitaciones afectan el asfalto.