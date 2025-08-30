 Tras operativos, capturan a cinco supuestos secuestradores
Nacionales

Tras operativos, capturan a cinco supuestos secuestradores

El MP confirmó la captura de cinco personas con posibles vínculos en un caso de secuestro. Las diligencias empezaron el viernes pasado.

Las autoridades allanaron varias viviendas para encontrar indicios por un caso de secuestro., Ministerio Público.
Las autoridades allanaron varias viviendas para encontrar indicios por un caso de secuestro. / FOTO: Ministerio Público.

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Contra Secuestros, confirmó que varios operativos iniciados ayer finalizaron la madrugada de este sábado 30 de agosto de 2025 con la captura de cinco supuestos secuestradores. Asimismo, la fiscalía agregó que, en las diligencias realizadas en diferentes puntos del país, se decomisaron distintos medios de prueba que servirán para resolver un caso de secuestro.

Dentro de los medios de prueba localizados, el MP contabilizó dos relojes, una prenda de vestir, un par de lentes, ocho armas de fuego, 545 municiones, tres computadoras portátiles, dos tabletas electrónicas, un dron, un DVR, dos radios transmisores, cuatro uniformes con insignias de la Policía Nacional Civil (PNC) y tres insignias de la PNC por aparte.

El MP especificó que los indicios localizados fueron embalados por los técnicos en investigaciones criminalísticas, para las investigaciones que se llevan en curso. Además, especificó que fue incautado un vehículo que presuntamente habría sido utilizado para cobrar el dinero del rescate de un caso de secuestro.

Sin dar apellidos, el MP informó que los aprehendidos por sospechas de secuestro son Julio G., Juan T., Paola D., y Julio T., y en la vía pública fue capturado Carlos G. Todos los apresados fueron trasladados hacia la Torre de Tribunales para solventar su situación legal.

Seguimiento a un caso de secuestro

"Las diligencias lideradas por la Fiscalía contra Secuestros se realizan en seguimiento a un hecho ocurrido el 28 de mayo de 2025, en Villa Canales, donde habría sido secuestrada una persona", informó el MP. El ente investigador agregó que los victimarios exigían un aproximado  Q5 millones para liberar a la víctima.

"Sin embargo, luego de una negociación y a pesar de múltiples pagos la víctima no fue liberada. Hasta el momento se han localizado diversos indicios que contribuirán al fortalecimiento de las investigaciones en curso", finalizó el MP.

