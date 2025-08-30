 Derrumbe detiene el paso en kilómetro 63 de ruta al Atlántico
Nacionales

Derrumbe detiene el paso en kilómetro 63 de ruta al Atlántico

Los conductores se vieron obligados a detener la marcha por la constante caída de tierra y rocas en el km. 63 de ruta al Atlántico.

Compartir:
Derrumbe en el kilómetro 63 de la ruta al Atlántico complica el paso., Captura de pantalla.
Derrumbe en el kilómetro 63 de la ruta al Atlántico complica el paso. / FOTO: Captura de pantalla.

El viaje de cientos de guatemaltecos que transitan por la carretera al Atlántico se vio interrumpido la mañana de este sábado 30 de agosto de 2025 por un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 63. Transeúntes reportaron poca visibilidad en ambos carriles, porque la caída del material arenoso levantó una buena cantidad de polvo en la ruta, por lo que pidieron precaución.

En un recorrido por el lugar, se pudo constatar que la pista más afectada por el alud es la que comunica hacia la Ciudad de Guatemala, en donde los conductores tuvieron que detener la marcha para evitar daños por la caída de rocas de grandes proporciones. No obstante, algunas rocas de grandes dimensiones alcanzaron el carril izquierdo de la carretera que va de la capital hacia El Rancho.

Frente a las cámaras de Emisoras Unidas, el chofer de un microbús se arriesgó a pasar frente a la zona del derrumbe, poniendo en peligro a los pasajeros que llevaba. De hecho, en la escalera trasera, la unidad de transporte llevaba a una persona colgando, posiblemente el ayudante del conductor.


ANAM pide al Gobierno encontrar soluciones conjuntas al manejo de desechos y drenajes

La Corte de Constitucionalidad, declaró inconstitucional el Acuerdo Gubernativo 164-2021, “Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes”.

Con información de la periodista Samantha Guerrero.

En Portada

Tras operativos, capturan a cinco supuestos secuestradorest
Nacionales

Tras operativos, capturan a cinco supuestos secuestradores

08:58 AM, Ago 30
Otro diputado sortea entradas para el Guatemala vs. El Salvadort
Deportes

Otro diputado sortea entradas para el Guatemala vs. El Salvador

07:38 AM, Ago 30
Jueza federal de EE. UU. bloquea deportaciones exprés de migrantest
Internacionales

Jueza federal de EE. UU. bloquea deportaciones exprés de migrantes

08:17 AM, Ago 30
Conmoción por el asesinato de una influencer y su familiat
Farándula

Conmoción por el asesinato de una influencer y su familia

09:03 AM, Ago 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosCopa CentroamericanaSeguridadFutbol GuatemaltecoEE.UU.Seguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos