Derrumbe detiene el paso en kilómetro 63 de ruta al Atlántico

El viaje de cientos de guatemaltecos que transitan por la carretera al Atlántico se vio interrumpido la mañana de este sábado 30 de agosto de 2025 por un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 63. Transeúntes reportaron poca visibilidad en ambos carriles, porque la caída del material arenoso levantó una buena cantidad de polvo en la ruta, por lo que pidieron precaución.
En un recorrido por el lugar, se pudo constatar que la pista más afectada por el alud es la que comunica hacia la Ciudad de Guatemala, en donde los conductores tuvieron que detener la marcha para evitar daños por la caída de rocas de grandes proporciones. No obstante, algunas rocas de grandes dimensiones alcanzaron el carril izquierdo de la carretera que va de la capital hacia El Rancho.
Frente a las cámaras de Emisoras Unidas, el chofer de un microbús se arriesgó a pasar frente a la zona del derrumbe, poniendo en peligro a los pasajeros que llevaba. De hecho, en la escalera trasera, la unidad de transporte llevaba a una persona colgando, posiblemente el ayudante del conductor.
Con información de la periodista Samantha Guerrero.