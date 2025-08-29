ANAM pide al Gobierno encontrar soluciones conjuntas al manejo de desechos y drenajes

La Presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM) hizo un llamado al Ejecutivo a encontrar soluciones conjuntas en el manejo adecuado de los desechos sólidos y de las aguas residuales, derivado del reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La ANAM reiteró su disposición de dialogar con el Gobierno Central para encontrar soluciones conjuntas que permitan dichos temas de manera responsable.
"Si bien el presidente Bernardo Arévalo, al inicio de su gestión, mostró anuencia y disposición al diálogo para alcanzar consensos, no ocurrió lo mismo con las autoridades del Ministerio de Ambiente, quienes optaron por medidas unilaterales, centralizadas y sin apertura al intercambio. En las pocas conversaciones sostenidas con el MARN, planteamos sugerencias de reforma a la normativa que estaba por entrar en vigencia. Ninguna de ellas buscaba prórrogas, sino prevenir inconstitucionalidades, evitar violaciones a la autonomía municipal y sobre todo, considerar de manera integral la realidad de las municipalidades.", indicó la ANAM a través de un comunicado.
La ANAM indicó que las observaciones realizadas fueron ignoradas y la normativa se impuso de forma unilateral. Además la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, ofreció lo que denominó "reformas quirúrgicas", mismas que nunca fueron consensuadas, debido a su ausencia en las mesas de diálogo.
ANAM agregó que acompañaron la iniciativa de ley 6404, Ley para la Creación del Fondo Verde Nacional misma que plantea un mecanismo de solución al reto que imponen las plantas de tratamiento de agua y basura; sin embargo, aunque la misma fue aprobada en tercera lectura por el Congreso de la República, cuando estaba a punto de entrar a la aprobación por artículos y redacción final fue boicotea por los diputados oficialistas y la ministra de Ambiente, regresándola a Comisión para engavetarla desde el 12 de noviembre del 2024.
"Hoy hacemos un llamado al Ejecutivo a abandonar las prácticas unilaterales e impositivas. ¡Basta ya de poner intereses ideológicos por encima de las necesidades del país! Es momento de plantear una solución conjunta e integral al problema de los drenajes", indicó la ANAM.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*