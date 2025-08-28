Riesgos para salud y ambiente tras fallo sobre gestión de desechos

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se pronunciaron este jueves 28 de agosto con respecto a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), que declaró inconstitucional el Acuerdo Gubernativo 164-2021, "Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes".
Por medio de un comunicado conjunto, las carteras señalaron que, en estricto respecto al ordenamiento jurídico nacional, acatan el fallo del alto tribunal constitucional; sin embargo, señalaron serios efectos para la ciudadanía y el ambiente.
"Esta decisión tendrá serias consecuencias sobre la salud de nuestros ríos y lagos, y aumentará aún más la contaminación de barrancos, calles, carreteras y paisajes; y claramente, pondrá mayor riesgo la salud de la gente", manifestaron.
En ese contexto, los ministerios señalaron que su compromiso de proteger la naturaleza y el derecho humano a un ambiente sano frente a la "grave crisis nacional de contaminación por basura", continúa inalterable.
Llamado para reducir contaminación
La titular del MARN, Patricia Orantes, también abordó el tema de la decisión de la Corte de Constitucionalidad durante su intervención en la conferencia de "La Ronda" esta mañana en el Palacio Nacional de la Cultura.
Indicó que acatan la resolución, pero enfatizó que esta situación elevará "la impunidad ambiental". En ese sentido, añadió que continuará trabajando con las municipalidades e hizo un llamado al sector privado para que consideren el tema de los envoltorios de sus productos, ya que indicó es una situación que genera contaminación.
Puntualmente, las recomendaciones del MARN y el MSPAS van dirigidas a los siguientes sectores:
- Al sector privado: Mejorar el diseño de sus productos y envoltorios para reducir la generación de basura desde el origen, y adoptar el principio de la responsabilidad extendida del productor, para aportar a la sostenibilidad ambiental.
- A la ciudadanía: Consumir responsablemente, reusar y reciclar, también separar sus desechos, como el primer paso para una buena gestión de la basura.
- A las municipalidades: Ampliar sus servicios de limpieza, recolección, tratamiento y disposición de desechos de acuerdo con las leyes y normas sanitarias.