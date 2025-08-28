 Riesgos para salud y ambiente tras fallo sobre gestión de desechos
Nacionales

Señalan riesgos para la salud y el ambiente tras fallo de CC sobre reglamento de gestión de desechos

Las carteras de Salud y Ambiente señalaron las consecuencias tras el fallo de la Corte de Constitucionalidad que declara inconstitucional el "Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes" .

Compartir:
rio-las-vacas-contaminacion.jpg,
rio-las-vacas-contaminacion.jpg / FOTO:

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se pronunciaron este jueves 28 de agosto con respecto a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), que declaró inconstitucional el Acuerdo Gubernativo 164-2021, "Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes".

Por medio de un comunicado conjunto, las carteras señalaron que, en estricto respecto al ordenamiento jurídico nacional, acatan el fallo del alto tribunal constitucional; sin embargo, señalaron serios efectos para la ciudadanía y el ambiente.

"Esta decisión tendrá serias consecuencias sobre la salud de nuestros ríos y lagos, y aumentará aún más la contaminación de barrancos, calles, carreteras y paisajes; y claramente, pondrá mayor riesgo la salud de la gente", manifestaron.

En ese contexto, los ministerios señalaron que su compromiso de proteger la naturaleza y el derecho humano a un ambiente sano frente a la "grave crisis nacional de contaminación por basura", continúa inalterable.

Llamado para reducir contaminación

La titular del MARN, Patricia Orantes, también abordó el tema de la decisión de la Corte de Constitucionalidad durante su intervención en la conferencia de "La Ronda" esta mañana en el Palacio Nacional de la Cultura.

Indicó que acatan la resolución, pero enfatizó que esta situación elevará "la impunidad ambiental". En ese sentido, añadió que continuará trabajando con las municipalidades e hizo un llamado al sector privado para que consideren el tema de los envoltorios de sus productos, ya que indicó es una situación que genera contaminación.

Puntualmente, las recomendaciones del MARN y el MSPAS van dirigidas a los siguientes sectores:

  • Al sector privado: Mejorar el diseño de sus productos y envoltorios para reducir la generación de basura desde el origen, y adoptar el principio de la responsabilidad extendida del productor, para aportar a la sostenibilidad ambiental.
  • A la ciudadanía: Consumir responsablemente, reusar y reciclar, también separar sus desechos, como el primer paso para una buena gestión de la basura.
  • A las municipalidades: Ampliar sus servicios de limpieza, recolección, tratamiento y disposición de desechos de acuerdo con las leyes y normas sanitarias.

En Portada

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavalat
Nacionales

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavala

07:38 AM, Ago 28
Messi clasifica al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025t
Deportes

Messi clasifica al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025

07:20 AM, Ago 28
Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminalt
Nacionales

Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminal

07:10 AM, Ago 28
Fuerte explosión en Televisa durante presentación de telenovelat
Farándula

Fuerte explosión en Televisa durante presentación de telenovela

07:51 AM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos