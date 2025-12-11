Claves para un Descanso Reparador

Lograr un descanso reparador inicia con la creación de una rutina nocturna coherente todos los días. Los especialistas recomiendan establecer horarios fijos para dormir y despertar, incluso los fines de semana.
Lo anterior te ayudará y te permitirá regular el reloj biológico y mejora la calidad del sueño. También es fundamental reducir el uso de pantallas al menos una hora antes de acostarse, pues la luz azul inhibe la producción de melatonina, la hormona encargada de inducir el sueño.
Cabe destacar que la temperatura del ambiente también juega un papel esencial a la hora de ir a la cama. Estudios recientes señalan que las mejores condiciones para descansar se alcanzan entre los 18 y 20 grados, favoreciendo que el cuerpo entre más rápido en un estado de relajación.
A esto se suma la importancia de un dormitorio ordenado, silencioso y con iluminación tenue, elementos clave para generar una atmósfera de paz. Otro factor determinante es evitar cenas pesadas o la ingesta de cafeína durante la tarde.
Un descanso reparador
Y es que, más allá de los hábitos, la base del descanso también está en el lugar donde dormimos. Una buena cama, diseñada con materiales de calidad y enfocada en el bienestar, puede transformar por completo la manera en que recuperamos energía cada noche.
Una inversión inteligente en un colchón adecuado es, sin duda, el primer paso hacia un descanso verdaderamente reparador. En los últimos años, la industria del descanso ha cobrado relevancia al ofrecer soluciones innovadoras que complementan estos hábitos saludables.
Con más de 38 años liderando el descanso en la región, Grupo Facenco anunció una alianza estratégica con Hilker, prestigiosa marca alemana con 135 años de trayectoria Hilker ha creado colchones de lujo que combinan diseño, ingeniería del sueño y máxima calidad.
Bajo la visión "With the experience of the past, we build the future", ambas marcas unen su legado para ofrecer colchones de lujo respaldados por ciencia, tecnología y décadas de innovación. Esta alianza se convierte en una promesa para Centroamérica: redefinir el descanso y consentir a cada persona con la calidad de sueño que merece.