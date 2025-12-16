Consejos para Viajar sin Complicaciones en Fin de Año

Viajar a fin de año se ha convertido en uno de los planes favoritos para cerrar ciclos, celebrar en familia o descubrir nuevos destinos. Sin embargo, la alta demanda, los aeropuertos llenos y los cambios de último momento pueden convertir la experiencia en un verdadero dolor de cabeza si no se planifica.
Por eso, conocer las claves para viajar sin complicaciones es fundamental para disfrutar al máximo las vacaciones de diciembre y enero. Uno de los primeros pasos es organizar el viaje con tiempo. Comprar boletos con anticipación permite acceder a mejores precios y elegir horarios más convenientes.
También es importante revisar la vigencia del pasaporte, requisitos migratorios y posibles visados, ya que en temporada alta cualquier error puede significar largas filas o incluso perder el vuelo. El equipaje también juega un papel esencial. Viajar ligero reduce el estrés, agiliza los traslados y disminuye el riesgo de pérdida de maletas.
Además, llevar documentos importantes y objetos de valor en el equipaje de mano puede marcar la diferencia ante cualquier inconveniente durante el trayecto. Hoy el viajero es mucho más consciente del autocuidado de la salud y la seguridad. Ya no solo piensa en el destino, sino en cómo viajar de manera tranquila y protegida.
Más consejos para viajar
Existe una mayor valoración de la asistencia al viajero, que actualmente se posiciona como el tercer ítem más importante al planificar un viaje, después del pasaje y el hospedaje. Según Leonardo Tonhaiser de Assist Card, Factores como la flexibilidad, la seguridad y el presupuesto influyen directamente en la forma de viajar.
Además, los viajeros buscan inmediatez y, sobre todo, experiencias memorables que hagan único cada recorrido. En este contexto, la asistencia al viajero cumple un papel fundamental. Brinda tranquilidad ante cualquier imprevisto, desde una pérdida de equipaje hasta situaciones médicas complejas.
Assist Card, por ejemplo, ofrece atención 24/7 a través de múltiples plataformas, permitiendo al viajero comunicarse en cualquier momento, en su idioma y de forma rápida y efectiva. Assist Card ofrece un 25% de descuento hasta el 31 de diciembre y beneficios especiales como hijos gratis en determinadas coberturas.