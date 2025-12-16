 Método de belleza que envejece la piel joven al instante
El método de belleza que puede envejecer la piel joven en minutos

Según recientes hallazgos científicos que advierten sobre daños genéticos irreversibles y mayores riesgos.

El bronceado artificial, especialmente a través de camas solares, se ha convertido en una práctica común entre personas jóvenes que buscan un tono dorado rápido y uniforme.  Sin embargo, recientes hallazgos científicos han encendido las alertas al revelar que este método de belleza puede envejecer la piel a nivel genético en cuestión de minutos.

Un estudio realizado por investigadores estadounidenses analizó decenas de miles de casos clínicos y muestras de piel humana, comparando a usuarios frecuentes de camas solares con personas que nunca se expusieron a este tipo de radiación artificial.  Los resultados fueron contundentes: la piel de jóvenes entre 30 y 40 años que utilizaron bronceado artificial presentaba mutaciones similares a las de personas de 70 u 80 años.

Lo más preocupante es que el daño no siempre es visible de inmediato. Aunque la piel pueda lucir bronceada y sin signos evidentes de deterioro, a nivel interno el ADN sufre alteraciones profundas.

Estas mutaciones genéticas están directamente relacionadas con el envejecimiento prematuro y la pérdida de elasticidad. Asimismo, generan la aparición temprana de arrugas y, en casos más graves, con el desarrollo de distintos tipos de cáncer de piel.

Más método de belleza que debes evitar

Los especialistas advierten que las camas solares emiten radiación ultravioleta de alta intensidad, capaz de penetrar capas profundas de la piel en lapsos muy cortos.  A diferencia del sol natural, esta exposición es concentrada y repetitiva, lo que acelera el daño celular.

Incluso zonas del cuerpo que normalmente no reciben luz solar, como la espalda baja, mostraron niveles elevados de mutaciones tras el uso de estos equipos. Este tipo de daño es irreversible. Una vez que el ADN de las células cutáneas se ve afectado, no existe tratamiento cosmético ni dermatológico que pueda revertir completamente las alteraciones genéticas.

Por ello, varios dermatólogos coinciden en que no existe un bronceado artificial seguro para las personas. Organismos internacionales de salud ya han clasificado las camas solares como agentes altamente peligrosos para la piel, comparables a otros factores de riesgo graves.

