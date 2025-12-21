 NØR: Luz y Café Especialidad que Transforman tu Experiencia
NØR: luz, diseño y café de especialidad que transforman la experiencia cafetera en Guatemala

Con café de especialidad recién tostado y una propuesta que apuesta por la luz, el diseño y el origen, NØR Specialty Coffee Roaster aterriza en CAES.

Si se busca vivir una experiencia totalmente diferente tienes que conocer NØR Specialty Coffee Roaster. Este es espacio que evoca el estilo de las cafeterías de Corea, reconocidas por su diseño, concepto y atención al detalle.

NØR Specialty Coffee Roaster llega a Guatemala con una propuesta de café de especialidad de origen, luz y trazabilidad que redefine la experiencia cafetera. El proyecto nació tras más de una década de vivir en el país y de trabajar, poco a poco, en un concepto que hoy finalmente ve la luz.

El nombre NØR tiene un significado profundo. Proviene del lenguaje nórdico y significa luz, un concepto que conecta con la fe cristiana de los socios y que se refleja tanto en la estética del lugar como en la filosofía del proyecto.  El diseño acompaña esta visión con un espacio minimalista que transporta por completo, donde cada elemento ha sido pensado para crear una atmósfera tranquila, contemporánea y enfocada en la experiencia.

NØR Specialty Coffee Roaster trabaja con café de origen y con un enfoque claro en la educación del consumidor. Su oferta se divide en tres tipos de café.  El café daily está pensado para el consumo cotidiano, pero se aleja de lo comercial, manteniendo un puntaje aceptable dentro del mundo del café de especialidad.

El café de especialidad presenta perfiles más definidos, una taza limpia y un desarrollo sensorial más complejo.  Asimismo, podemos hablar del café de competencia representa lo más alto de la calidad, con granos seleccionados, procesos especiales y puntajes sobresalientes.

Para cerrar la experiencia, NØR Specialty Coffee Roaster también ofrece un cold brew preparado con agua tónica Uno de los principales diferenciadores del proyecto es que el café se tuesta en el mismo lugar.

Esto permite garantizar frescura, control total de la trazabilidad y un mejor desarrollo del sabor.  Cada taza se sirve acompañada de información detallada sobre su origen, el caficultor y el proceso, reforzando una cultura de café más consciente.

El espacio atiende actualmente de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. La propuesta se complementa con una oferta gastronómica que incluye bagels, yogurt con avena, panes de carpaccio y pollo, postres, shakes de proteína y café con proteína.

El lugar se encuentra ubicado en lotificación El Valle, CAES, Lote 20, Km. 20, zona 10, Fraijanes.

