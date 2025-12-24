 Año Nuevo Chino 2026: Animal, Significado y Fecha de Inicio
Tendencias

Año Nuevo Chino 2026: Qué animal será, cuál es su significado y cuándo empieza

El Año Nuevo Chino 2026 está cada vez más cerca y crece la curiosidad por conocer cuándo inicia.

Año Nuevo Chino, Año Nuevo Chino
Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino 2026 despierta gran interés en todo el mundo, especialmente por su fecha de inicio. Asimismo, está la curiosidad por el animal del horóscopo chino que lo regirá y el profundo significado que encierra esta celebración milenaria.

También conocido como el Festival de la Primavera, este evento marca el comienzo de un nuevo ciclo según el calendario lunar y es una de las festividades culturales más importantes a nivel global. De acuerdo con el calendario lunar, el Año Nuevo Chino del 2026 comenzará el 17 de febrero.

A diferencia del calendario gregoriano, esta fecha cambia cada año, ya que depende de las fases de la luna. Aunque las celebraciones tradicionales suelen extenderse por unos 15 días y culminan con el Festival de los Faroles, el año lunar se mantiene vigente hasta principios de 2027.

Uno de los aspectos que más curiosidad genera es el animal que representa el nuevo año. En 2026, el protagonismo será para el Caballo de Fuego, una combinación poderosa dentro de la astrología china.

El Caballo simboliza energía, movimiento, independencia y entusiasmo, mientras que el elemento fuego está asociado con la pasión, la transformación y la acción.  Juntos, anticipan un año dinámico, ideal para asumir retos, tomar decisiones importantes y avanzar con determinación.

Más allá del simbolismo zodiacal, el Año Nuevo Chino representa un momento de renovación espiritual y emocional.  Esta es una fecha dedicada a temas como cerrar ciclos, limpiar energías negativas y atraer prosperidad.

Por ello, es común realizar limpiezas profundas en los hogares antes de que inicien las celebraciones, como una forma de dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a nuevas oportunidades. Las tradiciones incluyen reuniones familiares, comidas especiales y rituales cargados de simbolismo.

El color rojo predomina en decoraciones y vestimenta, ya que se asocia con la buena suerte y la protección. También son habituales los fuegos artificiales y las danzas tradicionales, que buscan alejar las malas energías y atraer abundancia.

